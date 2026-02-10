La ampliación del parque empresarial de A Laracha (A Coruña) inicia su tramitación definitiva

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado la aprobación inicial del plan para la ampliación del parque empresarial de A Laracha, en A Coruña, un paso decisivo para reforzar el desarrollo industrial y económico de la comarca.

Tras un periodo de información pública de 20 días hábiles, el documento se someterá a su aprobación definitiva, lo que permitirá avanzar hacia la ejecución del proyecto.

Una vez superado este trámite, se procederá a la redacción de los proyectos de urbanización, expropiación y reparcelación, necesarios para poner en marcha una actuación que supondrá una inversión total de 16,63 millones de euros, financiada íntegramente por Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), entidad dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

La ampliación se desarrollará sobre una superficie total de 338.629 metros cuadrados, lo que permitirá que el polígono supere el millón de metros cuadrados de extensión.

El proyecto se ejecutará en una única fase, en terrenos próximos al actual parque empresarial, entre los lugares de A Torre y Samiráns, e incorporará nuevas infraestructuras y servicios.

La gerente de SEA, Beatriz Sestayo, destacó que "la ampliación del parque empresarial de A Laracha es una inversión estratégica para seguir generando suelo industrial de calidad, atraer empresas y crear empleo".

Además, subrayó que "este se convertirá en uno de los polígonos empresariales más relevantes de Galicia por su ubicación estratégica, sus infraestructuras, su extensión y su potencial para generar oportunidades", mostrando la satisfacción de la entidad por cumplir sus objetivos de dinamización económica, impulso empresarial y fortalecimiento del mercado laboral.

El parque empresarial continúa además consolidando su crecimiento. El pasado 12 de diciembre, SEA formalizó la firma de nuevas parcelas con las empresas Attrezatura Deporte e Lecer y Manuel Zas Ares Industrias Cee, que ocuparán más de 1.000 metros cuadrados del polígono, reforzando su atractivo como espacio para la inversión en la Costa da Morte.

Asimismo, a finales de 2025, un clúster empresarial vinculado al vehículo industrial, que podría contar con capital extranjero, reservó espacio en la futura ampliación.

Este proyecto supondría una inversión de gran envergadura y la creación de alrededor de 600 puestos de trabajo, ocupando una parte significativa del nuevo suelo industrial.