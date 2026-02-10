Accenture se incorpora al patronato de la Fundación Empresa-Universidad Gallega

De izquierda a derecha: Jordi Roca, managing director de Tecnologías en Accenture; Antonio López, presidente de Feuga y rector de la USC; y Francisco Javier Pereiro, director general de Feuga. Cedida

Accenture, una de las mayores compañías de servicios profesionales del mundo, se incorpora al patronato de la Fundación Empresa-Universidad Gallega (Feuga) con el objetivo de impulsar la cualificación profesional, mejorar la empleabilidad de los jóvenes y contribuir a la creación de empleo de alto valor en Galicia, reforzando al mismo tiempo la conexión entre empresa, universidad e investigación.

Ambas entidades han firmado un convenio donde recogen su común interés por establecer una cooperación educativa, acercando el ámbito educativo al laboral y facilitando la inserción en el mundo profesional de aquellos jóvenes universitarios o de formación profesional, a través de un período de prácticas.

Igualmente, a través del acuerdo, se promoverá la relación entre Accenture y el ámbito investigador. Feuga aportará su experiencia en la definición de proyectos de I+D+i, tanto en convocatorias autonómicas y nacionales como europeas y en la búsqueda de colaboradores y creación de agrupaciones, y contribuirá a su participación en encuentros tecnológicos, jornadas y seminarios con universidades, entre otras acciones

Galicia es una región estratégica para Accenture, que cuenta con 784.000 profesionales a nivel global y 18.000 en España. De estos, 200 prestan servicio desde Galicia a clientes de todos los sectores, locales, nacionales e internacionales en áreas como inteligencia artificial y datos, cloud, ciberseguridad o SAP.

"La colaboración con Feuga permitirá reforzar este polo tecnológico, impulsar el desarrollo de talento local y generar nuevas oportunidades profesionales para jóvenes en la región", señala Accenture en un comunicado.

Con su incorporación al patronato, Accenture pasa a pertenecer al grupo de 47 instituciones públicas y privadas, entidades y empresas, que valoran y reconocen la I+D+i como factor irrenunciable para mejorar su productividad, competitividad, crecimiento y beneficio económico.

Socio estratégico

"Con esta nueva incorporación a nuestro patronato, en Feuga queremos seguir siendo referente en la gestión de las relaciones empresa universidad; en la promoción y ejecución de proyectos de I+D+i colaborativos y en la implantación, mejora, gestión, o certificación de la innovación empresarial", aseguró el presidente de Feuga y rector de la USC, Antonio López

El managing director de Tecnología en Accenture, Jordi Roca, aseguró por su parte que Galicia es para ellos un polo tecnológico y de Inteligencia Artificial donde trabajar con grandes compañías de sectores clave, "acompañándolas como socio estratégico en sus procesos de reinvención".

"Esta colaboración con Feuga nos permite contribuir de forma directa a la preparación de los profesionales del mañana, impulsando la empleabilidad del talento joven gallego en un momento en el que la IA está transformando profundamente los modelos de trabajo y la forma de crear valor", concluyó Jordi Roca.