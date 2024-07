Josefa de León, nueva presidenta del Clúster Gallego de Economía Circular

El Clúster Galego de Solucións Ambientais e Economía Circular (Viratec) cuenta con nueva presidenta: Josefa de León. La agrupación celebró este jueves una asamblea general extraordinaria para elegir a la nueva junta directiva, que ocupará el cargo durante el período de 2025 a 2028.

Tras el recuento, la candidatura de Josefa de León, de la empresa Agroamb, resultó elegida con 50 de los 73 votos emitidos en total. En la junta directiva le acompañarán José Ramón Vázquez, de Aqualia Gestión Integral del Agua, como vicepresidente; Ramón Blanco, de Valtalia, como tesorero; y como vocales, Noé Pestonit, de Vertex Bionergy; Rosa Gutiérrez, de Coregal; y Juan Lema, de USC-Cretus.

Tras la decisión de adelantar las elecciones del clúster, Nicolás Esmorís cederá la presidencia a Josefa de León a principios del próximo año 2025 para afrontar grandes proyectos como la Business Factory ClimaTech y el Plan Estratéxico 2025-2028.

Josefa de León marcó como principal objetivo de su mandato "consolidar o clúster como referente no sector ambiental en Galicia, fomentando a investigación e innovación, apoiando o emprendemento con fin de acelerar e afianzar iniciativas ambientais e de circularidade que teñan capacidade de escalar e xerar impacto, e, tamén, mediante a participación dos asociados no deseño da estratexia do colectivo para os próximos anos", añadiendo que el sector ambiental "está chamado a ser un axente clave da industria, da sostibilidade e do desenvolvemento de Galicia".