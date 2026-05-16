El ultramarinos de A Coruña que reivindica el producto gallego desde hace 50 años: "Ampliamos la variedad"

Sandra Prieto, entre las neveras de embutidos y comida para llevar de A Casa Galega. Quincemil

Sandra Prieto Sánchez fue dueña de un pequeño ultramarinos en O Castrillón, La Casa de Aurora, que ya no existe. Desde hace casi seis años es la propietaria de otro en Cuatro Caminos, A Casa Galega. "Me gusta trabajar de cara al público, siempre lo he hecho". En alimentación y con productos de Galicia.

Cuando Prieto sucedió a Marta por jubilación, dio continuidad así a la actividad en un establecimiento que nunca había dejado de servir a los clientes desde su apertura en la década de los setenta, "cuando por aquí no había gran cosa, cuando en A Coruña ni siquiera estaba El Corte Inglés".

A Casa Galega está en la calle Benito Blanco Rajoy. Primero lo atendió el matrimonio dueño del bajo, después otras dos personas antes de que llegase Sandra Prieto, con quien ha crecido y variado la oferta alimenticia.

"Los productos del país los seguimos vendiendo, pero si antes había sobre todo pan, quesos, empanada y chorizos, además de una carnicería con mucha ternera gallega, cerdo y pollo, yo quité la sección de carnicería y añadí chicharrones, más dulces, comida para llevar", explica la dueña.

A Casa Galega, en la calle Benito Blanco Rajoy de A Coruña. Quincemil

Haciendo honor a su nombre, A Casa Galega fomenta "el producto del país": pan de trigo con masa madre, bizcochos y pasteles de Carballo, A Laracha y Ponteceso, chicharrones con carne de Lalín... "Hemos ampliado la variedad".

La empanada es quizá el producto estrella. A las tradicionales de atún, carne, zamburiñas o pulpo, Sandra Prieto ha añadido la de chicharrones con manzana, mejillón con chorizo o espinacas con gambas. El mejunje se elabora en la propia tienda de Cuatro Caminos y a continuación se lleva a una panadería para su preparación. Luego vuelve al ultramarinos, bien a la vista del público, cerca de su olfato y su paladar.

Comida envasada y control de gasto

El local no ha perdido la esencia de una tienda de alimentación tradicional, como un ultramarinos de los de toda la vida, pero ha adquirido un aire más actual y las flores y plantas que se venden alegran el acceso a la tienda.

Que haya además comida para llevar, "cocinada en Carral y variada cada día" (lasaña, judías, ensaladilla, croquetas, paella), supone una adaptación a las nuevas costumbres. "Se vende mucho porque la clientela lo pide. Parece que no, pero hay platos que se agotan porque mucha gente no tiene tiempo para cocinar en casa y aquí encuentra distintos platos".

Fruta y verdura en el interior de A Casa Galega. Quincemil

Entra un cliente y pide diez euros de leche frita. "¿Ves? Lo que decía: que ahora la gente mira el céntimo, mira más el producto. No es como antes". Es uno de los cambios, el control del gasto, que advierte Sandra como comerciante desde la etapa en La Casa de Aurora y ahora al frente de A Casa Galega.

Su establecimiento abre de nueve de la mañana a nueve de la noche y lo atienden de forma ininterrumpida la propia Sandra y las empleadas Gema y Manuela. Entre las tres, los alimentos de Galicia saben mejor.