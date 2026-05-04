Cierra el Bershka de la plaza de Lugo de A Coruña para exponerse a una reforma

La tienda de Bershka en la plaza de Lugo, en A Coruña, ha bajado la persiana. Desde este lunes, el establecimiento permanece cerrado por obras en lo que será una reforma integral del local para adaptarlo a la nueva imagen de la marca.

El cambio forma parte de la evolución estética que la cadena inició en los últimos años. En 2024, la tienda de Bershka en Marineda reabrió tras una ampliación con un concepto completamente renovado, más tecnológico y visual, que muchos definieron como "una tienda que parecía venir del futuro".

Ahora, ese mismo modelo llegará al centro de A Coruña. El cierre en la plaza de Lugo no es definitivo, sino parte de una transformación que busca alinear el establecimiento con la nueva estrategia de la marca: menos tiendas, pero más grandes.

Esto mismo se pudo apreciar con el cierre de la primera tienda de Zara en A Coruña. Inditex despedía así al primer local de la historia de la compañía. De hecho, ya se sabe que este pasará a ser un supermercado Día, tal y como adelantábamos en Quincemil hace unas semanas.