La Deputación da Coruña lanza bonos con descuentos de hasta 100 euros en el comercio local

Los habitantes de la provincia de A Coruña contarán desde el próximo 20 de octubre con un nuevo bono para comprar en el comercio local. Se trata de MercaNaVila, una iniciativa impulsada por la Deputación y que busca fomentar las compras en negocios de municipios de menos de 20.000 habitantes con descuentos de hasta 100 euros.

Los bonos se podrán conseguir en la web a partir del próximo lunes 20. El programa cuenta con un presupuesto de 6 millones de euros, permitiendo a los usuarios comprar con descuentos directos de entre 5 y 15 euros por compra.

El objetivo de esta iniciativa, desarrollada en colaboración con la Federación Galega de Comercio, es activar el consumo, apoyar a las pequeñas empresas locales y dinamizar la vida económica y social de las localidades medianas y pequeñas.

Por parte de los comercios, su plazo de adhesión al programa comienza este lunes y la Deputación estima que se unirán cerca de 2.500 negocios, movilizando cerca de 25 millones de euros en ventas en el comercio local. Los bonos seguirán disponibles hasta el 20 de noviembre o hasta que se termine el presupuesto disponible.

En la presentación del programa, el presidente de la Deputación, Valentín González Formoso, destacó que "a Xunta de orzamenta 7,5 millóns de euros para toda Galicia este ano en programas como este, mentres que a Deputación orzamenta 6 millóns de euros para unha soa provincia e para concellos de menos de 20.000 habitantes. É polo tanto un programa moi ambicioso e que esperamos que teña unha importante aceptación por parte de comercios e consumidores e un importante impacto no pequeno comercio da provincia".

Por su parte, la deputada provincial Avia Veira también recalcó la importancia de este tipo de acciones porque "o comercio local é cohesión social, contacto humano, xeración de oportunidades no rural, aposta pola pequena economía, ecoloxía..." y, a su vez, "contribúe á fixación de poboación nos concellos máis pequenos, á xeración de oportunidades e benestar para a poboación local e, por suposto, ao fortalecemento da nosa economía".