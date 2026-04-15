Sogama defiende en el Parlamento gallego que la incineración "no es contraria al reciclaje"

El presidente de la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama), Javier Domínguez Lino, ha defendido que la "valorización energética (incineración) no es contraria al reciclaje, sino es contraria al vertido".

Así lo ha expuesto en un bronco debate en la Comisión de Ordenación Territorial celebrada esta tarde de miércoles en el Parlamento gallego, en donde ha acusado a la oposición de querer una "Galicia negra" y "llena de vertederos". Un debate en el que BNG y PSdeG le han reprochado bajas tasas de reciclaje y han censurado su tono hacia la oposición, que tachan de "lamentable" y "sin atender a su institucionalidad".

Asegura Domínguez que los residuos "de no ser sometidos a valorización energética (incineración), tendrían que acabar enterrados en vertedero". Opina que "el problema está en el origen" al enviar municipios el 85% de los residuos sin separar. "El trabajo hay que hacerlo en municipios", dice.

De este modo, Domínguez ha acudido, a petición propia, para dar cuenta del ya conocido plan estratégico 2025-30, que cuenta con una inversión de 100 millones —el Consello de la Xunta lo abordó en agosto de 2025— y que prevé la puesta en marcha de "la primera planta pública" de reciclaje textil —con la creación de 16 empleos en su primera fase—, con más de 22 millones de inversión.

En su toma de la palabra, el responsable de la empresa público-privada ha dedicado parte de su intervención a arremeter contra el sistema de O Barbanza de gestión de residuos, que "nació de una iniciativa política para desafiar al Gobierno autonómico y acabó llamando a la puerta de Sogama".

Responsabiliza Domínguez a la oposición de que "se dividió a Galicia en dos tipos de gestores": "Los buenos" y ecologistas, que "decía que hacían compost" y que intentaban "convencer a la ciudadanía de que la valorización energética era contaminante"; y los "malos" y "antiecológicos", con Sogama que "lo quemaban todo". "Los ecológicos no eran tanto si atendemos a los datos", ha reprochado.

Además, ha lanzado ataques hacia el Gobierno central por la transposición de la normativa europea para aumentar impuestos a la incineración, ya que opina que "hizo todo lo posible para truncar la viabilidad" de Sogama.

Justifica que el canon de Sogama sube en 2026 por el IPC a 111,13 euros por tonelada de forma genérica, que se sitúa en 97,6 euros de forma reducida supeditado a determinados objetivos de los municipios. Afirma que es "el canon más barato de España para plantas de su tipología".

Uno de los puntos en los que también ha chocado con la oposición ha sido cuando le han reprochado que se haya pasado al castellano para hablar en las réplicas. "Es un país bilingüe. Si les molesta que hable el 66% en gallego y el 33% en castellano, si ese es el problema, es que vamos bien. Vamos por el buen camino en Sogama, si esa es la crítica que pueden hacer", ha respondido Domínguez Lino visiblemente molesto.

Tanto Aitor Bouza (PSdeG) como Luís Bará (BNG) le han afeado a Javier Domínguez que haya realizado sus réplicas en castellano. El diputado nacionalista le ha pedido respetar el "compromiso mínimo" de emplear la lengua propia de Galicia en el Parlamento gallego y que no use topónimos deturpados.

Inversiones

Junto a esto, el presidente de Sogama ha hecho balance de la última década para destacar que se destinaron más de 118 millones para mejorar la gestión de residuos domésticos.

Pone en valor los más de 30 millones destinados a la ampliación del complejo de Cerceda (A Coruña), que pasó de poder tratar 550.000 toneladas anuales al millón de toneladas anuales. A ello se suman 45 millones para la puesta en marcha de la red de infraestructuras para compostaje.

Presta servicio actualmente a 304 de los 313 municipios gallegos, lo que supone 2,3 millones de habitantes.

Los ejes del nuevo periodo con 100 millones de inversión hasta 2030 serán: la transformación digital —con un portal para que los municipios puedan contar con datos en tiempo real—; la planta de residuos textiles —con una capacidad inicial de 3.000 toneladas al año, ampliable a 24.000 toneladas—; y la descarbonización del proceso con apuesta por renovables.

La oposición censura la "lamentable" intervención

Durante el debate, Luís Bará (BNG) ha tachado de "lamentable" la intervención del responsable de Sogama, "sin atender a la institucionalidad", por dedicar parte de su intervención a criticar otros modelos de gestión de residuos y al Gobierno central. Se pregunta si busca que "le den una medalla" en la Xunta de Rueda.

Igualmente, ha cargado contra lo que llama "Sociedad Galega de Incineración" que destina a incineración y vertido cerca del 80% de los residuos, según denuncia. "¿Creen que se puede presumir de esto?", se pregunta.

También cuestiona Bará que presente el plan 2025-2030 de Sogama cuando "lleva año y pico en vigor" y ya "hicieron rueda de prensa en el 24".

El diputado socialista Aitor Bouza ha censurado que el presidente de Sogama haya dedicado "10 minutos" de su intervención inicial a cargar contra modelos de otras plantas. Una cuestión que achaca a que "poco tienen que vender" al ir al Parlamento para dar una "rueda de prensa" en la que "no anunció nada nuevo".

Bouza recrimina que Sogama "no aumentó el reciclaje" ni mejoró los parámetros europeos, ya que apuesta por un modelo "caduco" de incineración, "que se perpetúa" y con "falta de ambición".

Mientras, Gonzalo Trenor (PPdeG), quien ha agradecido la bienvenida de sus compañeros en comisión tras recuperarse de un accidente de coche, defiende: "Del éxito de Sogama ya nadie tiene ninguna duda".