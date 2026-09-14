La Xunta no descarta "medidas de apoyo" si aumenta más el precio de los carburantes

La Xunta no descarta "medidas de apoyo" si el precio de los carburantes continúa al alza. El presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, ha señalado que es "muy preocupante" el incremento de precios, que la gente "sufre en su día a día": el diésel ya roza los 2 euros en gran parte de Galicia.

Ante esta situación, Rueda considera "lógico" que el Estado establezca rebajas fiscales, pero llama la atención acerca de que cuando el Gobierno central reduce impuestos en carburantes "es una merma en la recaudación de la Xunta de Galicia".

"La mitad de lo que se benefician los ciudadanos implica también una reducción de los fondos de la Xunta de Galicia para servicios públicos", indicó Rueda este lunes a preguntas de los medios tras el Consello da Xunta.

El mandatario autonómico, sin embargo, ha señalado que su Ejecutivo estaría a favor de más rebajas y no ha descartado "plantearse medidas de apoyo" si la situación continúa.

Personas migrantes

La Xunta, por otro lado, ha puesto en marcha un programa para "facilitar y acelerar" la integración laboral de las personas acogidas en Galicia al proceso de regularización extraordinario impulsado por el Gobierno. La iniciativa, dotada con 2,6 millones de euros, busca conseguir que 500 personas logren un trabajo.

"El objetivo es promover una migración ordenada, segura y eficaz y que además esté conectada con las necesidades del tejido productivo y la urgencia de cubrir puestos vacantes", aseguró el mandatario autonómico durante la rueda de prensa, en la que ha criticado el modus operandi del Ejecutivo central.

El plazo para solicitar la regularización extraordinaria de inmigrantes terminó con 38.747 realizadas en Galicia, según los datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La Xunta cifra ahora en 2.100 el número de personas acogidas a la regularización que se han inscrito en la oficina de demandantes de empleo.

Para favorecer que estas personas encuentren trabajo y al mismo tiempo se cubran vacantes disponibles en diversos sectores, el Consello da Xunta ha dado luz verde a un programa mediante el que nueve entidades sin ánimo de lucro "casarán" las ofertas que ellas mismas gestionan, las disponibles en el SPEG y las de las empresas de trabajo temporal (ETT) con los perfiles de las personas regularizadas.

La iniciativa prevé itinerarios individualizados de formación e inserción laboral que incluirán orientación, diagnosis, formación y acompañamiento durante todo el proceso, así como formación en igualdad y apoyo para obtener el permiso de conducción de la clase B.

"El objetivo es que, al menos en un principio, 500 personas logren empleo", señaló Rueda, que añadió que esto garantizará que "su permanencia en la comunidad esté vinculada a la existencia de un contrato".