Navantia busca trabajadores en Galicia: estas son las vacantes disponibles y cómo inscribirse

A las ofertas de empleo activas en portales como InfoJobs o Indeed se suman también las publicadas por las propias empresas, como Navantia, que acaba de actualizar su portal de empleo.

La empresa española referente en construcción naval militar y civil ha publicado esta semana 50 nuevas vacantes para el centro productivo de Ferrol, todas ellas destinadas a titulados superiores con una experiencia de al menos cuatro años.

Navantia lanza 50 nuevas vacantes de empleo

Navantia busca trabajadores para su sede en Ferrol. En estos momentos, precisa incorporar a su equipo a perfiles de ingeniería, en su mayor parte, en especialidades como naval, industrial, eléctrica, electrónica, mecánica o telecomunicaciones.

"También se ofertan plazas en las que se pide titulación en el área económica y empresarial o en las que se requiere otra titulación universitaria", detalla Navantia en un comunicado.

Entre las ofertas disponibles, se buscan profesionales especialistas en Gestión, en Proyectos COE, en diseño de modelo 3D de sistemas eléctricos, en Hardware, en gestión de Programas de Adiestramiento y en Herramientas de Ingeniería (TeamCenter).

Además, la lista de vacantes incluye perfiles como un titulado superior especialista en el área de compras, un controller económico y un especialista en cableados, rutas y conexionado de sistemas de Mando y Exploración, entre otros puestos.

Estos puestos se cubrirán casi en su totalidad en los negocios de Fragatas y Buques de Intervención, Reparaciones y Sistemas. En este enlace puedes consultar todas las vacantes disponibles.

El plazo permanecerá abierto hasta septiembre

El plazo para presentarse a estas vacantes permanecerá abierto hasta el próximo martes 15 de septiembre, a las 12:00 horas.

El proceso de inscripción debe realizarse a través de la web de empleo de Navantia, en donde es preciso tener una cuenta activa, con toda la documentación correctamente subida, y no olvidar el paso de inscripción al puesto que se opta.

"Es importante revisar todos los detalles de la convocatoria, puesto que la falta de documentos implica ser descartado del proceso de selección", advierten desde la propia empresa.

Los astilleros de Navantia en la ría de Ferrol han incorporado, desde 2019, a más de 900 personas a su plantilla.

En la actualidad, se está cerrando la incorporación de un centenar de personas de la última convocatoria, a las que se suman las 50 que se publican esta semana.