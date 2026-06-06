Hacienda obliga a Santiago, Cambre, Culleredo, Mugardos y Verín a acudir gobierno para pagar proveedores

Santiago, Cambre, Culleredo y Mugardos, en la provincia de A Coruña, y Verín, en Ourense, son los cinco municipios obligados a acudir al fondo de financiación de entidades locales en el procedimiento de pago a proveedores de 2026.

Así consta en el listado del Ministerio de Hacienda, que recoge Europa Press, y que indica que la capital gallega, Santiago de Compostela, tiene un importe máximo financiable de 7,79 millones de euros para atender sus obligaciones pendientes de pago.

El régimen de participación obligatoria abrió el pasado 25 de mayo la plataforma de gestión del pago de la Agencia Tributaria. Desde ese día hasta este viernes 5 de junio tuvieron las entidades locales --los cinco ayuntamientos mencionados en el caso de Galicia-- para remitir las obligaciones pendientes de pago a través de dicha plataforma.

Las cantidades van desde los 7,79 millones financiables de Santiago hasta los 2,49 de Mugardos, pasando por cuantías de entre 3 y 4 millones en Cambre, Culleredo y Verín.

Mientras, otros 26 ayuntamientos gallegos --nueve en la provincia de Pontevedra, ocho en Ourense, seis en Lugo y tres en A Coruña-- figuran en el listado de entidades locales incluidas en el procedimiento de pago a proveedores en la modalidad de adhesión voluntaria.

Por importe máximo financiable, los que superan el millón de euros, son los siguientes: Ribadeo (2,34 millones), Salceda de Caselas (2,13 millones), Cuntis (1,7 millones), Santa Comba (1,37 millones), Cambados (1,06 millones) y A Rúa (1,02 millones).

Con un importe máximo financiable inferior al millón pero superior al medio millón se sitúan A Pobra de Trives (873.000 euros), Guntín (868.000), Quiroga (unos 840.000 euros), Agolada (casi 827.000 euros), Porqueira (734.000 euros), Catoira (722.000 euros), Vilasantar (711.500 euros), Vilanova de Arousa (677.500 euros) y Rois (665.000 euros).

Las cuantías más bajas como tope financiable las presentan Taboada (452.000 euros), A Gudiña (430.500 euros), Begonte (325.000 euros), Rairiz de Veiga (261.000 euros), Riós (163.000 euros), Chandrexa de Queixa (159.500 euros), Baltar (61.300 euros) y Pantón (41.000 euros).

Entidades dependientes

El listado incluye para cada entidad principal sus entidades dependientes sectorizadas como administración pública. Así, en Santiago constan Auditorio de Galicia, la Fundación Eugenio Granell y la Fundación Refuxio de Animais, la sociedad Información y Comunicación Social y la de Promoción de Iniciativas Innovadoras.

Verín tiene, por su parte, la Agrupación Europea Cooperación Transfronteriza.