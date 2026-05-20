El cierre de bateas vacía las plazas de A Coruña de mejillón: "Hay pocas alternativas"

El cierre de las bateas de mejillones gallegas por la toxina dinophysis acuminata ya se ha hecho notar en los mercados de A Coruña. En la plaza de Lugo este miércoles no hay rastro de este molusco.

"La gente siempre pregunta por ellos, porque son baratos —los últimos estaban a 3,50 euros el kilo—, pero llevamos dos meses sin los buenos buenos", comenta Rebeca, del puesto Rebe Splash. En la plaza sí llegaron algunos hace algo más de una semana, pero su calidad ya iba disminuyendo.

Como alternativa, si es para un arroz recomiendan berberechos o almejas, aunque estas suponen un desembolso mayor.

"A la gente a la que le gusta el mejillón poca alternativa le puedes dar", añaden desde los puestos de Rebe Splash y Mariscos Geni.

Cierre de bateas

El cierre de las bateas se decretó por orden del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) dependiente de la Xunta de Galicia. Las situadas en las rías de Ares y Betanzos fueron las últimas en cerrar, haciéndolo el pasado lunes.

Desde la depuradora Demarlosa en Lorbé indican que el cese de venta de los mejillones tampoco está afectando mucho, ya que esta es una época de poca producción.

Además, la presencia de esta toxina es habitual algunas veces al año, en un marisco que tiene varias temporadas, como recuerdan también desde el mercado de la plaza de Lugo.

Su recuperación será cuestión de tiempo y también de las condiciones meteorológicas, ya que el frío o el calor podrán influir en ello.

La dinophysis acuminata, responsable del cierre, no afecta al molusco pero sí podría afectar a una persona que lo consumiera provocando molestias gastrointestinales como náuseas, diarreas, vómitos o dolor abdominal.

La directora del Intecmar, Covadonga Salgado, explicaba a Quincemil y Treintayseis que estas toxinas marinas "son fenómenos totalmente naturales, están muy unidos a la fuente de alimentación de los moluscos bivalvos".

En Galicia, estos fenómenos se producen varias veces al año, habitualmente en primavera y en otoño.

En los próximos días, el Instituto para o Control do Medio Mariño continuará realizando los controles hasta obtener dos resultados por debajo del límite legal.

Sin una fecha clara para el regreso de los mejillones, en la plaza de Lugo hay nécoras, percebes, jureles o boquerones. También alguna sardina, a cerca de un mes para San Juan, aunque todavía de tamaño pequeño. "Las buenas vendrán ya en junio", avanza Rebeca.