Adecco busca más de 500 personas para el Mutua Madrid Open 2026: cómo inscribirse desde Galicia y requisitos

El tenis es uno de los deportes más seguidos y populares del mundo. De hecho, en España se posiciona como el segundo deporte más seguido, tras el fútbol, y ahora ha surgido una oportunidad de empleo para vivir de cerca el Mutua Madrid Open 2026.

Adecco acaba de publicar un anuncio en el que busca a más de 500 personas para ocupar puestos de auxiliar y otros roles en el Mutua Madrid Open 2026, una oportunidad a la que se puede optar desde Galicia, siempre que se cumplan algunos requisitos.

Se buscan 500 auxiliares de control de acceso y 40 azafatos

El próximo 20 de abril arranca la 24º edición del Mutua Madrid Open. Durante dos semanas la élite del tenis se dará cita en la Caja Mágica de la capital para competir en uno de los acontecimientos deportivos más destacados del año.

En esta ocasión, Adecco Outsourcing busca a 500 auxiliares de control de acceso y 40 azafatos para trabajar en el Mutua Madrid Open, que tendrá lugar entre los días 20 de abril y 3 de mayo.

"Es sin duda una gran oportunidad para cualquier persona apasionada del deporte, especialmente del mundo del tenis, que busque vivir una experiencia única y trabajar en un ambiente excepcional en uno de los eventos deportivos más importantes de nuestro país", animan desde Adecco.

La oferta de Adecco está abierta a todas las personas que tengan disponibilidad total durante esos días. Se trata de una oportunidad excelente para los amantes del tenis que puedan desplazarse a Madrid y quieran disfrutar dos semanas de puro tenis.

En este sentido, Adecco seleccionará y coordinará a un equipo de 500 auxiliares de control de accesos, cuya misión principal en el evento deportivo será atender al público en los controles de acceso al recinto, comprobando sus entradas y acreditaciones, permitiendo el paso al público autorizado al evento y la acomodación.

Además, se encargarán de orientar a los asistentes en su experiencia por el recinto.

Adecco, por otro lado, busca también 40 azafatos que se encargarán de la atención y orientación de los asistentes al evento asegurando que su experiencia en el recinto sea excelente.

"Todos los perfiles seleccionados contarán con el apoyo de un equipo de coordinadores que les ayudarán en todo lo que necesiten para desarrollar su trabajo de forma excelente", señalan en una nota de prensa.

Las personas interesadas deben tener disponibilidad total para las fechas en las que se desarrollará el Mutua Madrid Open 2026; esto es del lunes 20 de abril al domingo 3 de mayo, en el turno de mañana o el de tarde.

Además, se valorará la experiencia previa en atención al cliente, conocimientos de inglés (al menos B2), la responsabilidad, el compromiso y la ilusión por trabajar en uno de los torneos más importantes del año.

Las personas interesadas pueden registrarse en las ofertas a través de la página web de Adecco o en los siguientes links: auxiliares de control de accesos o azafatos. El turno de trabajo se desarrollará en horario de mañana o tarde. En la oferta no se especifica el salario, así como otros posibles beneficios.