En el día mundial de la pesca, esta es la solución en materia de sostenibilidad

2023 fue un año de cambios en el tipo de flota del Puerto de Celeiro, que se ha adaptado. Hasta hace pocos años, este era un puerto de palangre con algún barco de otras modalidades. La falta de rentabilidad de las diferentes artes, la duración excesiva de un ciclo de pesca que tarda en cambiar y las transformaciones en cuando a venta y presentación del producto han derivado en una flota en la que los volanteros han ido ganando peso frente a los palangreros.

Los armadores, una vez más, han demostrado su capacidad de resiliencia y de cambio para sacar adelante sus empresas. Al final se pone en valor aquella frase que solían decir en este puerto ubicado en la costa de Lugo: "No hay artes malas sino mal uso de las artes".

Una descarga en el Puerto de Celeiro. Cedida

El Puerto de Celeiro se define como un puerto comprometido con la sostenibilidad social, de recurso y económica. La mayoría de los estamentos de decisión política se olvidan de la parte social y de la económica y piensan que "ser responsable" y "ser sostenible" es pensar solo en recurso. Error que se aplica a productos y sectores, altamente regulados, controlados y tutelados que se ven en la paradoja de competir con productos de países terceros donde no está muy claro el cumplimiento de los mismos requisitos o estándares.

"Como muestra de ese compromiso con la sostenibilidad, seguimos trabajando en certificaciones de sostenibilidad y calidad como Friend of the Sea (FoS), Marine Stewardship Council (MSC) o Galicia Calidade al tiempo que continuamos formando a nuestros marineros para mejorar la presentación de nuestros productos", señalan desde el Puerto de Celeiro.

El Puerto de Celeiro es un referente. Cedida

Partiendo de la base de que todo lo que se descarga por las flotas en estas instalaciones es seguro desde el punto de vista alimentario, aquí está muy presente que es necesario dar un paso más allá en cuanto al consumidor para llegar a las nuevas generaciones con presentaciones más adecuadas, listas para consumir, etc. El nuevo consumidor no quiere una merluza entera porque no sabe limpiarla, no sabe tratarla, ni está preparado para la manipulación o gestión de residuos que supone el descabezado, la retirada de espinas o vísceras, etc.

En 2023 y 2024 el Puerto de Celeiro también trabajó en digitalización, en seguir siendo cada día más sostenibles desde el punto de vista de sus instalaciones y flotas. Y es que su objetivo es seguir siendo un puerto de referencia del país.

Reducción de CO2

El pescado (y la merluza fundamentalmente) es la proteína animal más rica y saludable, con una de las menores huella de carbono y necesaria e indispensable para una dieta adecuada que asegure una generación longeva y con buena calidad de vida.

Desde 2007 la flota pesquera española es el sector que más ha reducido las emisiones de CO2. Lo ha hecho en más del 50 %. El Puerto de Celeiro reivindica que el sector, en ningún caso, debe ser visto como el problema sino como la solución.

"Es un error que se ponga el foco mediático en nuestros productos salvajes y sin riesgo para desviar la atención a favor de otros productos con más recursos para la promoción y en la que solo se alaba su color y su sabor… sin descubrir prácticas para nosotros inaceptables", añade, y concluye: "Cada día es el día de los pescadores, y ahora es nuestro momento".