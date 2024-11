La red ferroviaria al Puerto Exterior de A Coruña y Arteixo estará en funcionamiento en 2026

El Puerto Exterior de Punta Langosteira, en Arteixo, continúa con su expansión. Las obras actuales de la red ferroviaria avanzan a buen ritmo y la previsión es que estén finalizadas y en funcionamiento en el año 2026, según los planes de la Autoridad Portuaria de A Coruña. Este miércoles ha tenido lugar una visita institucional al recinto que ha contado con la presencia de todas las administraciones implicadas en los trabajos: Gobierno de España, Puertos del Estado, Autoridad Portuaria de A Coruña, Xunta de Galicia, Concello de A Coruña y Concello de Arteixo.

El proyecto de la red ferroviaria que conectará por tren el Puerto Exterior supone una inversión de más de 150 millones de euros por parte del Estado, financiados en su totalidad a través de fondos Next Generation del Plan de Recuperación. La conexión Norte será con el Eje Atlántico, mientras que la conexión Sur todavía se encuentra en proceso de estudio informativo.

La primera obra que se inició fue la de los accesos ferroviarios. Los trabajos, fundamentalmente tuneleros, dieron comienzo en el año 2022 para conectar el Puerto Exterior con A Coruña y Santiago de Compostela. En esta actuación, se han encontrado tres hitos a superar para su finalización: la bifurcación de Santiago, no drenar el embalse de Meicende y el entorno de granito, ya que se trata de materiales que tienden al movimiento. El túnel número 1, que será el principal, se encuentra ya ejecutado en un 80% de su longitud.

Este mismo verano dieron comienzo otras obras complementarias: las de la ampliación de los accesos ferroviarios y la red interior, con una inversión de 27 millones de euros. La red interior estará limitada a una velocidad de 30 kilómetros por hora y constará de dos partes: el acceso desde el Eje Atlántico y la red interior propiamente dicha y diseñada en torno al vial Norte, en paralelo a los muelles. Está previsto que cuente con más de un kilómetro y medio de vía.

Cooperación

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, hizo referencia a la importancia de la cooperación entre administraciones para sacar adelante proyectos de estas dimensiones: "vamos a seguir trabajando y contribuyendo todos juntos". Un discurso que fue repetido posteriormente por Inés Rey: "cuando trabajamos juntos podemos convertir los proyectos en realidad", y Alfonso Rueda: "Si lo hacemos unidos, las cosas irán mucho mejor".

Innovación y competitividad

El primero en intervenir fue el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, que quiso destacar que la dársena de Punta Langosteira terminará el año con "ocho millones de toneladas movidas", añadiendo que espera tener "trenes funcionando" en el Puerto Exterior en 2026.

Por su parte, el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez, quiso incidir en el incremento de competitividad que supondrá para la dársena el uso del ferrocarril. Además, quiso destacar que también supondrá un paso adelante en cuanto a sostenibilidad y el ámbito ambiental de la infraestructura.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, destacó que "seguimos haciendo historia en Langosteira", recordando la apuesta del Estado por "la transformación y el desarrollo sostenible" en la zona. Se refirió a esta actuación como "un ejemplo y referencia en España y Europa" que demuestra la "capacidad de innovación y avance de Galicia". Para Pedro Blanco, esta infraestructura supone "un antes y un después para el progreso de A Coruña, su comarca y el desarrollo medioambiental".

Autoridades durante la visita a Punta Langosteira Quincemil

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, destacaba que esta obra servirá para "mejorar la competitividad y reforzar la presencia en los mercados internacionales, permitiendo que los graneles sólidos y líquidos se trasladen a Langosteira". Se trata de una "infraestructura que acerca nuevas oportunidades y abre puertas a nuevas inversiones y a captar nuevas industrias en energías renovables y offshore", añadía la regidora, poniendo como ejemplo a Inditex e Hijos de Rivera.

Finalmente, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quiso poner en valor y agradecer "que se invierta aquí", calificándolo de "decisiones acertadas". Sobre la zona, ha afirmado que "todavía tiene muchísimo potencial" y que "necesitamos que el Corredor Atlántico de mercancías tenga su continuidad y se cumpla con este territorio". "Este puerto es muy importante para el desarrollo económico de esta zona y de Galicia", sentenciaba Rueda.

Reivindicaciones de Arteixo

Obras del Puerto Exterior de Punta Langosteira Quincemil

Quien más se salió del guion de la visita fue Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo, que aprovechó la cita para reivindicar a su municipio y que no se le mencione cuando se habla de las obras o de la propia infraestructura de Punta Langosteira, ubicada en su término municipal. Calvelo afirmaba que es algo que llevan "20 años reivindicando y reclamando" y que las obras actuales se están llevando a cabo en la segunda opción tras la lucha de su Concello, ya que "la primera opción era atravesar territorios de Arteixo. Se consiguió que la mayor parte del ferrocarril fuera soterrado".

Además, quiso recordar que son los "vecinos de Arteixo quienes padecen las obras", pidiendo que "se mantengan las formas", ya que se actúa sobre "dos millones de metros cuadrados en Arteixo".

Calvelo aprovechó la coyuntura y la presencia de las autoridades para poner de manifiesto las "chapuzas históricas" que se han hecho en Arteixo por parte del Ministerio de Fomento, haciendo referencia a la autovía que pasa por su municipio. El alcalde también defendió que se posicionan totalmente en contra de la posibilidad de que la nueva estación de mercancías se ubique en Uxes, dentro de su término municipal.

"Queremos plantear nuestro máximo rechazo a la idea de bombero que tuvo alguien de construir una estación de mercancías en Uxes", dijo. "Uxes es una estación de pasajeros, Uxes es una estación de 10.000 metros cuadrados, no pueden ubicarla allí, no coge. Tienen ustedes que tomar una decisión: o se cargan una montaña o se cargan las casas. La estación de mercancías de Uxes no se va a hacer".