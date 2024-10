Subida de precios en A Coruña por el aumento del IVA: "El aceite de oliva ya está carísimo"

Este martes sube el IVA de algunos alimentos, por lo que los/as gallegos verán incrementado el precio de su carro de la compra. Y es que este año llega a su fin la rebaja de este impuesto que fue aprobada por el Gobierno central en 2023 para afrontar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Entre las mayores preocupaciones de los consumidores se encuentra el aceite de oliva.

La medida se ha prorrogado cada seis meses desde su entrada en vigor, la última fue el pasado mes de junio, pero terminará finalmente este año. La reversión de los tipos del IVA se hará de forma progresiva en dos fases, la primera se aplica hoy, cuando se produce el primer incremento, y la segunda a final de año, cuando se volverá a los valores originales.

En concreto, la rebaja suprimió el impuesto a los alimentos básicos, que tenían el tipo reducido al 4%, y bajó del 10% al 5% el de los aceites de semillas y las pastas. Estos valores cambiarán a partir de este martes y hasta final de año, cuando se aplicará el tipo del 2% del IVA a los alimentos básicos, mientras que subirá del 5% al 7,5% el de los aceites de semillas y las pastas.

De este modo, productos como el aceite de oliva, el pan, las verduras, las frutas, la leche o los huevos pasarán a partir de hoy del 0% al 2% de IVA. En 2025 los productos básicos recuperarán el 4% y el resto el 10%.



La mayor preocupación: el aceite de oliva

Uno de los productos que más preocupa a las/os consumidoras es el aceite de oliva. "Pienso que la subida está muy mal, el aceite de oliva ya está carísimo, me parece una locura, ya tiene un precio disparatado", valora la clienta de un supermercado del centro de A Coruña, que considera el aumento del IVA "una barbaridad", pero tira de conformismo: "Tendremos que adaptarnos a las circunstancias, es lo que hay".

El aceite de oliva tenía antes de la rebaja un IVA del 10%, por lo que bajó inicialmente al 5%. Si bien, el Consejo de Ministros acordó en junio dejar su tipo en el 0% y considerarlo a futuro un producto básico. Por tanto, entre octubre y diciembre tendrá un IVA del 2%, y a partir del 1 de enero de 2025 tributará también de forma permanente en el tipo superreducido del 4%.

"Una vergüenza, lo han subido todo mucho", valora el cliente de otro supermercado coruñés que no se había enterado de la noticia. "Me parece mal, claro", considera asimismo otra clienta, que piensa, no obstante, que en el ticket diario "no se va a notar mucho", ya que "los productos básicos tienen un IVA reducido, entonces, aunque suban, no será para tanto".

Por su parte, el trabajador de un centro de venta al por mayor detalla que en los últimos días antes de la subida del IVA mucha gente ha acudido a hacer "acopio". "La gente aprovecha y hace más compra para tener el producto más barato", indica, y asegura que "para ciertos productos es como la bolsa, basta que los clientes sepan que va a subir el precio, para que acudan a comprar".