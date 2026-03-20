La piscina municipal de Riazor, en A Coruña, reabrirá el próximo lunes

Ya hay fecha para la reapertura de la piscina municipal de Riazor. Las instalaciones deportivas abrirán de nuevo a sus usuarios el próximo lunes, 23 de marzo, tal y como ha informado este viernes el propio Concello. La piscina roza ya las dos semanas cerrada, después de que una avería en el filtro obligase a cancelar sus actividades deportivas.

El pasado día 9 se decretó el cierre de la piscina sin una fecha de reapertura en el horizonte por unos problemas localizados en el sistema de filtrado. En los últimos días, técnicos municipales han estado trabajando en el cambio de este sistema y en el drenaje para garantizar la calidad del agua y el funcionamiento de las instalaciones.

Pero este no fue el primer cierre de las instalaciones en lo que va de curso. Desde el pasado mes de septiembre, la piscina tuvo que cerrar en otras ocasiones por averías vinculadas a problemas en la caldera.

Esta situación provocó el descontento de los usuarios, muchos de ellos personas mayores, que llegaron a concentrarse esta misma semana en Riazor. Concepción García, una de las afectadas, contaba que "entre las vacaciones y el tiempo que lleva estropeada, este año es un desastre" y que en los últimos meses solo han podido acudir a las actividades en una decena de ocasiones.

Ahora, con el arreglo del sistema de filtrado y el llenado de la piscina, que se produjo ya durante estos días, los usuarios podrán volver a hacer uso de las instalaciones desde el próximo lunes.