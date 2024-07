A Coruña estrena academia de skate: "No es tan peligroso como lo pintan y es muy adictivo"

La plaza de Pontevedra es uno de los puntos de quedada más clásicos de A Coruña. Además, una zona llena de vida debida la variedad de gente y subculturas urbanas que la frecuentan. Uno de los grupos más característicos son los skaters, que suelen quedar en los alrededores para practicar trucos y usar los bancos y salientes como pista de patinaje.

Plazas, calles y skateparks han sido desde hace décadas pista de entrenamiento de cientos de amantes del patinete. Por ello, este deporte es conocido por ser lesivo y difícil de aprender, sin embargo, es una idea que los profesionales del sector desmienten continuamente.

César López, conocido como 'Meji', acumula más de 40 años de experiencia como skater. A lo largo de su vida, ha vivido por toda España: Canarias, Andalucía, Santander, Valencia... y en todos esos lugares ejerció como profesor particular de patinete.

Cuando aterrizó de nuevo en A Coruña, se preguntó por qué no hacer un centro de skate a cubierto en la ciudad. Si algo está claro en esa esquina de Galicia es que llueve constantemente, por lo que pensó que era buena idea crear un lugar en el que poder aprender a patinar sin empaparse y, lo más importante, al lado de un profesional.

"El skate tiene mala fama de ser muy lesivo, pero al final también te puedes lesionar andando por la calle. Aquí empiezas desde el suelo, empiezas a probar cosas y ganar seguridad y luego vas avanzando. Es algo muy progresivo", cuenta el propietario de esta nueva academia. Asimismo, insiste en que nunca es tarde para aprender a patinar: "Hay gente que no patinaba nada, que siempre tuvo la espinita clavada. Y de pronto lo prueban y flipan en colores", explica 'Meji'.

New School Skateboards: clases particulares y campamentos

New School Skateboards (Pl Grela, R. la Ermita, 11, 15008 A Grela) tiene a disposición de la clientela clases particulares y campamentos de verano. La previsión de 'Meji' es que la facturación anual se sustente en la época escolar, pero no quiere descuidar la época estival, por eso también ha creado campamentos para julio y agosto.

Los campamentos están dirigidos a niños a partir de los 4 años y tienen un coste de 160 euros. Duran una semana y consisten en clases tuteladas de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas con una pequeña merienda incluida.

"Hay dos horas de clase, un pequeño descanso para merendar y, después, hacemos juegos más suaves, aunque también usamos el skate", indica 'Meji'. No existe edad máxima para participar, ya que adapta los ejercicios a las necesidades de cada alumno. "Tienes que tratarlos de forma diferente, quizás uno por inexperiencia o miedo no se siente seguro para hacer un ejercicio. Es normal. Yo en las clases estoy con ellos al lado, pero son ellos los que me preguntan y los que marcan sus propios ritmos", añade el propietario.

El otro gran atractivo de esta academia, sobre todo de cara a septiembre, son las clases particulares. Las lecciones duran una hora y media y se dividen en dos grupos: niños y adultos. "Las clases de mayores serán más a partir de la tarde-noche para poder facilitar la conciliación", comenta el profesor.

El precio por asistir una vez a la semana a clase es de 60 euros. Los horarios y grupos disponibles pueden consultarse en el 661 010 269. "Este deporte no es tan peligroso como lo pintan y es muy divertido y adictivo. Evidentemente, no es ningún caramelo. Es un deporte que no es sencillo y en el que si te caes te haces daño, por eso hay que ir con protecciones e ir midiendo hasta dónde puedes llegar", anima 'Meji'.

Las instalaciones cuentan con rampas, cajones y barandillas por las que deslizarse. Todas ellas fueron construidas desde cero por el propio César. "En estos cuatro meses he dormido muy poco y he trabajado una barbaridad. Curiosamente, he disfrutado un montón del proceso, he aprendido mucho de muchas cosas diversas y de muchas personas (tutoriales incluidos). Tengo unas ganas brutales de compartir mi pasión y mis conocimientos sobre el skateboarding poniéndole, cariño, paciencia, espacio y tiempo a cada cosa y a cada persona", explicaba a sus seguidores en una de las primeras publicaciones de su negocio en redes sociales.