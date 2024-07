Trucos de expertos para hacer (bien) la maleta si veraneas en Galicia

Tienes reservados los billetes, el alojamiento, el coche de alquiler… Todo listo para volar (o conducir) hasta tu destino de vacaciones, pero todavía te falta rematar el último trámite del proceso y el que más pereza suele dar, y no es otro que hacer la maleta. Y es que las vacaciones se dividen entre dos tipos de personas: las que saben hacer bien la maleta y las que no.

Todas contamos con esa amiga que siempre llega al lugar de destino con todo absolutamente colocado y planchado. Sin una arruga. Sin una muda de menos. Siempre dispuesta a cedernos lo que necesitemos de su neceser –porque, claramente, tú no has pensado en ello–, o a prestarnos esa sudadera tan necesaria en las noches de verano gallegas. Pero todo tiene arreglo y a eso hemos venido.

Y es que trucos para hacer la maleta de vacaciones perfecta hay muchos –¿recuerdas la regla del 333 que se hizo viral en TikTok a principios de este año?–, pero la realidad es que todos se resumen en una sola condición innegociable: organización. A continuación, recopilamos algunos consejos de experto para hacer bien la maleta si veraneas en Galicia. Y que nada se interponga entre la diversión y tú.

Foto de archivo de unas vacaciones. Unsplash

Piensa en el destino

Claro, es básico. Porque no necesitarás lo mismo si te vas de vacaciones a Ibiza que a Galicia, y no solo por la climatología, sino por la sensación y el estado de ánimo que transmite cada destino. Los planes programados son otro punto básico a tener en cuenta. Si tu previsión es pasarte una semana de casa a la playa y de la playa al chiringuito, necesitarás menos ropa que si has programado visitas culturales y cenas en restaurantes de moda. En toda maleta pragmática, la optimización de recursos es clave.

Haz una lista y olvídate de los por si acaso

Es decir, olvídate de incluir en tu equipaje todas esas prendas que llevas años sin ponerte y que por algún motivo sigues creyendo que encontrarán su momento a 500 kilómetros de distancia. No tienen cabida y nunca la tendrán. Prescindir de todo lo accesorio es la primera gran lección a la hora de hacer (bien) la maleta. Por otro lado, invierte un poco de tiempo haciendo una lista con aquellos objetos que son imprescindibles si viajas a Galicia o a cualquier otro lugar: DNI, medicamentos (tanto si tomas alguno habitualmente como básicos de botiquín), cepillo de dientes…

Dos personas toman el sol en la playa. Unsplash

Apuesta por prendas multiusos

Incorpora prendas versátiles a tu selección y apuesta por prendas multiusos que sean compatibles con varios looks y estilos. No olvides los pareos, caftanes y pañuelos que lo mismo te solucionan un look de playa que una cena distendida. Opta por incluir un vestido lencero que puedas llevar del día a la noche y un bañador de corte impecable que también puedas usar como body. Y recuerda que veraneas en Galicia, así que no olvides incluir al menos un par de prendas de abrigo ligeras (una chaqueta con un punto elegante y una sudadera es lo ideal).

Elegir bien qué meter en el neceser es fundamental para ir de vacaciones. Facegloss

En el neceser, mejor minitallas

Tanto si viajas en coche como en avión (en este caso con más razón todavía), las minitallas son la gran opción a la hora de hacer el neceser de viaje. No ocupan espacio y cumplen la misma función que sus hermanas mayores con lo que, apostar por cosmética en talla XS te ayudará a ahorrar espacio en tu maleta.

Enrollar mejor que doblar

Antes de guardar todas las prendas en la maleta, colócalas dobladas sobre la cama para armar mentalmente todas las combinaciones posibles. Si ves que alguna no encaja, devuélvela al armario sin miramientos. Una vez tengas la selección definitiva, en lugar de doblarlas como es lo habitual, enróllalas. Y, en la medida de lo posible, apuesta por tejidos naturales que no se arruguen demasiado.

Pero si aún con todos estos tips te encuentras en tu destino vacacional con ciertas carencias, no te fustigues: nadie es perfecto y la próxima vez tendrás otra oportunidad para incluir ese secador para el pelo que siempre acaba quedándose en casa. Al fin y al cabo, todos cometemos errores vacacionales.