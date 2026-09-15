El torneo de golf CGES-Mutuactivos recauda miles de euros en Oleiros para apoyar un proyecto de discapacidad intelectual

El torneo recaudó 3.521 euros en inscripciones más 1.500 euros en rifas para donar más de 5.000 euros a la Fundación Amador de Castro Cedida

La Fundación Flora reunió los fondos durante la cita celebrada en Golf Xaz, que se destinarán al proyecto Down y de discapacidad intelectual de la Fundación Amador De Castro

El VII Torneo de Golf CGES-Mutuactivos, celebrado en Golf Xaz, en Oleiros, cerró su vertiente solidaria con una recaudación de 5.000 euros. La cantidad reunida por la Fundación Flora se destinará al proyecto Down y de discapacidad intelectual de la Fundación Amador De Castro. Consiguieron reunirse 3.521 euros en inscripciones, y más de 1.500 euros en rifas, logrando superar la cifra de 5.000 euros.

La competición tuvo lugar los días 11 y 12 de septiembre en el campo del municipio coruñés. El encuentro vinculó así la práctica deportiva con una iniciativa benéfica para apoyar el trabajo de la entidad y tuvo un gran respaldo de los socios del club y de decenas de jugadores de golf del entorno de A Coruña.

Organizado por el Consejo Gallego de Ingenieros (CGES), en el torneo han jugado 224 golfistas, una de las mayores cantidades del año en el entorno de A Coruña, con un formato individual stableford de 18 hoyos. La convocatoria incluía rifas solidarias de tres euros para facilitar las aportaciones de jugadores y asistentes, de donde se recaudó gran parte de la ayuda que irá a parar a la fundación.

Gran afluencia de jugadores

El ganador de la modalidad scratch fue Andrés Freire Segrelles, con 44 puntos, mientras que el ganador de la primera categoría fue Santiago González Fernández y el segundo clasificado fue José Antonio Pérez Muiño. En la segunda categoría la ganadora fue Cristina Fernández Collantes, que también fue la primera clasificada de Damas, seguida de María Sánchez Cabello.

La cita contó con el respaldo de empresas como Mutuactivos, Calvo Joyeros, TAG Heuer, Brigantia Real Estate, Grand Azulmarino y MN Program, además de la colaboración de Grupo Breogán-Porsche Coruña y otras entidades.

El programa de premios anunciado incluía un viaje a un hotel Iberostar de cinco estrellas, entradas para el Mutua Madrid Open 2027, un reloj TAG Heuer Connected, carros eléctricos de golf y estancias y experiencias turísticas y gastronómicas. También se sorteó una camiseta firmada por el jugador del momento, Aubameyang, aportada por Brigantia Real Estate.

A ese programa deportivo se suma ahora el balance benéfico: 5.000 euros recaudados por la Fundación Flora que contribuirán al proyecto Down y de discapacidad intelectual de la Fundación Amador De Castro.