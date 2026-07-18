¿Dónde ver la final del Mundial entre España y Argentina en Santiago? Habrá dos pantallas gigantes

Santiago de Compostela vibra con el fútbol de España. Miles de personas disfrutaron el pasado martes por la noche de la semifinal frente a Francia, que La Roja venció 0-2, y ya se preparan para empujar al conjunto nacional hacia su segunda estrella en la final contra Argentina.

El encuentro en Dallas certificó el pase a la final de La Roja, que mañana domingo peleará en Nueva York por conseguir colocar la segunda estrella en la camiseta. Lo hace de la mano de una generación que ya levantó la Eurocopa en 2024 y la Nations League en 2023.

España, además, encadena 37 partidos consecutivos sin conocer la derrota e iguala el récord marcado por Italia entre 2018 y 2021. Una racha que el equipo quiere mantener este 19 de julio frente a Argentina, que le remontó el miércoles a Inglaterra y venció 1-2. El partido de mañana se podrá disfrutar desde las 21:00 horas.

¿Dónde verlo en Santiago?

Los vecinos de Santiago podrán disfrutar de la final del Mundial a lo grande. El concello traslada la pantalla gigante que coloca en el marco de los Orzamentos Participativos del parque das Cancelas a la Praza Roxa, algo que habían pedido algunos ciudadanos. Precisamente, en este emplazamiento ya se pudo seguir el partido del Obradoiro contra el Básquet Coruña en abril.

Go!Go!Zo! también ofrecerá la oportunidad de seguir el partido en el Monte do Gozo, donde el pasado martes más de 3.000 personas empujaron a La Roja contra Francia.

Este emplazamiento se ha convertido en un punto de encuentro para cientos y cientos de futboleros que no se quieren perder la emoción de seguir el partido en un gran ambiente. Los cánticos de apoyo a la selección, la música tras la victoria y los abrazos marcaron lo que se convirtió en una gran fiesta.

Un gran ambiente que también se sintió el pasado martes por las calles de la ciudad, con coches que pasaban pitando bajo las banderas y gente celebrando la victoria de La Roja. Y es que no pocas personas siguieron el partido desde las terrazas y el interior de los bares y restaurantes compostelanos, trasladando posteriormente su alegría a la calle.

Las pantallas gigantes de Monte do Gozo y la Praza Roxa son dos opciones únicas para seguir el partido en directo y vibrar con otros aficionados al fútbol. Además, serán muchos los bares que ofrezcan el partido, que también se podrá ver en el Local Social Casa Agraria. La comisión de fiestas Cruceiro da Coruña abrirá su cantina desde las 19:30 horas para que los vecinos disfruten del encuentro.

Compartir este momento histórico del deporte rey español será sencillo en Santiago de Compostela.