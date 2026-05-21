Estos son los precios para el España-Irak en el estadio de Riazor de A Coruña: desde 23 euros

La cuenta atrás para ver de nuevo a la selección española en Riazor ya ha comenzado. La Real Federación Española de Fútbol ha dado a conocer los precios de las entradas para el amistoso entre España e Irak, que se disputará el próximo 4 de junio en A Coruña.

Las entradas saldrán a la venta para el público general este viernes 22 de mayo a partir de las 12:00 horas a través de la web de la RFEF. Antes, desde este jueves 21 de mayo a las 17:00 horas y hasta las 12:00 del viernes, podrán acceder a una venta anticipada las personas inscritas previamente en el formulario habilitado por la federación.

Los precios oscilan entre los 23 euros de las localidades más económicas y los 76 euros de las entradas en la zona de Tribuna Inferior.

Así quedan distribuidos los precios por zonas:

Tribuna Superior: 65 euros

Tribuna Inferior: 76 euros

Preferencia Superior: 44 euros

Preferencia Inferior: 55 euros

Marathon/Pabellón Inferior: 34 euros

Marathon/Pabellón Superior: 23 euros

La venta se realizará exclusivamente de forma online a través de la plataforma tickets.rfef.es y permanecerá abierta hasta el inicio del encuentro o hasta agotar existencias. Además, cada operación permitirá adquirir un máximo de seis entradas.

La expectación en la ciudad es máxima ante el regreso de la selección española a Riazor. De hecho, la RFEF ya había activado el pasado 5 de mayo un proceso previo de reserva de entradas para este encuentro amistoso. A través de ese sistema, se ofrecía la posibilidad de inscripción tanto para compras individuales o grupos de hasta seis personas como para peñas de un máximo de 30 integrantes.

El partido frente a Irak supondrá una nueva gran cita deportiva para A Coruña, que volverá a recibir a la selección en uno de los estadios con más historia del fútbol español.