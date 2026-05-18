Golf Xaz, en Oleiros (A Coruña), arranca su temporada alta con grandes competiciones y eventos

Golf Xaz afronta este mes de mayo una de las etapas más intensas de su calendario con una amplia programación de torneos, competiciones y actividades sociales que consolidan al club como uno de los referentes del golf gallego.

El club, situado en Oleiros, prevé reunir a más de 550 participantes durante las próximas semanas en diferentes pruebas deportivas y eventos dirigidos tanto a socios como a jugadores invitados.

Además de las competiciones, Golf Xaz continúa apostando por un modelo que combina deporte, ocio y convivencia familiar, reforzando así su crecimiento desde su inauguración en 2021.

Torneos nacionales y más de mil socios

Entre las citas más destacadas de este mes figura la celebración del Campeonato de España Super Senior Aesgolf, previsto del 19 al 21 de mayo, así como el Circuito Nacional Onda Cero, el Trofeo AON o una nueva prueba de la Liga de Damas.

El club también acogió recientemente por primera vez el Santander Golf Tour, cuya segunda prueba reunió a jugadoras de siete nacionalidades diferentes y terminó con la victoria de la italiana Maria Vittoria Corbi.

Otra de las citas destacadas fue la primera edición del torneo CCS Abogados, que reunió a 180 golfistas en un evento que mezcló competición, gastronomía y actividades complementarias.

Golf Xaz cuenta actualmente con más de 1.100 socios y organiza cada año más de 400 actividades familiares y sociales.

Un club en crecimiento

La evolución del club también se refleja en su actividad competitiva. Solo en 2025, Golf Xaz ha acogido ya 83 días de competición, frente a los 76 de 2024 y los 71 registrados en 2023.

El complejo, inaugurado en 2021, dispone de un recorrido diseñado tanto para jugadores amateurs como para competiciones de alto nivel y continúa reforzando su presencia dentro del panorama gallego y nacional.