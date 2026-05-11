El Circuito TUR 43 Galicia Calidade arranca en Ames (A Coruña) con golf, croquet y gastronomía

La competición recorrerá Galicia, Asturias y el norte de Portugal con seis pruebas de golf y cuatro de croquet antes de la gran final de septiembre

El Circuito TUR 43 Galicia Calidade iniciará una nueva edición el próximo 16 de mayo en el Real Aeroclub de Santiago, en Ames, con una propuesta que combina deporte, turismo y gastronomía a través de un calendario que volverá a recorrer Galicia, Asturias y el norte de Portugal.

La principal novedad de este año será el apoyo de la Xunta de Galicia mediante Turismo de Galicia, que incorpora la promoción de la marca Galicia Calidade como uno de los ejes del circuito para impulsar el producto turístico y gastronómico gallego.

Esta será la sexta edición del circuito de golf y la tercera del circuito de croquet. El calendario incluirá seis pruebas de golf y cuatro de croquet, además de una gran final que volverá a celebrarse el 26 de septiembre en el Real Aeroclub de Santiago.

Tras la cita inaugural en Ames, el circuito continuará el 23 de mayo en el Real Club de Golf de A Coruña; el 6 de junio en el Iberik Augas Santas Balneario & Golf de Pantón, en Lugo; el 20 de junio en el Campo Municipal de Golf La Llorea, en Gijón; el 4 de julio en el Vidago Palace Golf Course, en Portugal; y el 5 de septiembre en el Real Club de Golf La Barganiza, en Siero.

Pantón se incorpora al calendario

Es la primera vez que el Iberik Augas Santas Balneario & Golf será sede del circuito, reforzando la presencia gallega dentro de un recorrido que mantiene campos habituales de años anteriores.

Cada una de las pruebas clasificatorias reunirá a alrededor de un centenar de jugadores y contará con premios, regalos y una carpa de degustación con productos gallegos de calidad diferenciada y sello de origen.

Deporte como promoción turística

La organización destaca que el circuito se ha consolidado como una plataforma de promoción territorial que utiliza el deporte como herramienta para dinamizar destinos turísticos y dar visibilidad a la oferta gastronómica y hotelera de los territorios participantes.

La edición de este año cuenta con el apoyo de entidades como el Concello de Ames, Turismo de Galicia, el Consorcio de Turismo e Congresos da Coruña, la Deputación de Pontevedra, la Secretaría Xeral para o Deporte y La Voz de Galicia, además de federaciones deportivas y empresas vinculadas al turismo y la restauración.

Entre las firmas colaboradoras figuran Balneario de Mondariz, Bonilla a la Vista, Central Lechera Gallega, NH Hoteles, Noa Boutique Hotel, MEGA Museo Estrella Galicia, Martín Códax o Vidago Palace Hotel, entre otras.