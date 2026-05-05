Cédrine Kerbaol se impone en A Coruña tras un ataque decisivo en el último kilómetro de la Vuelta Femenina

La tercera etapa de la Vuelta a España Femenina 2026, disputada este martes entre Padrón y A Coruña sobre 121,2 kilómetros, dejó un desenlace vibrante con victoria para Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly), que supo leer a la perfección el final de carrera para lanzar un ataque definitivo en el último kilómetro.

La corredora francesa aprovechó un momento de indecisión en el grupo principal para abrir un hueco que ya no pudo ser neutralizado, firmando así un triunfo trabajado y muy inteligente desde el punto de vista táctico.

El movimiento, bien respaldado por el trabajo previo de su equipo, le permitió marcharse en solitario hasta la meta y sumar su primera victoria de la temporada, poniendo fin a una racha de más de 300 días sin ganar.

La etapa, con un perfil exigente y alrededor de 1.800 metros de desnivel acumulado, se fue endureciendo con el paso de los kilómetros. A falta de unos diez kilómetros para la llegada, el pelotón ya se había reducido a unas 35 corredoras, tras varios intentos de selección provocados por el ritmo elevado de los equipos más activos del día.

Entre los ataques más relevantes destacó el movimiento de Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM ZondaCrypto), que intentó romper la carrera desde lejos, así como el impulso final de Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma | Lease a Bike), que contribuyó a tensar aún más el grupo en los compases decisivos. La líder Franziska Koch (FDJ United-SUEZ) pasó por un momento de dificultad, aunque logró recomponerse y mantener el maillot rojo.

Por detrás, el grupo perseguidor llegó muy cerca, a apenas cuatro segundos, aunque sin capacidad para neutralizar la ofensiva de Kerbaol. En el sprint por la segunda posición, Lotte Kopecky (Team SD Worx - Protime) fue la más rápida, por delante de Sarah Van Dam (Team Visma | Lease a Bike), completando el podio de la jornada. También entraron en ese grupo corredoras como Liane Lippert (Movistar Team) o la española Paula Blasi (UAE Team ADQ), todas con el mismo tiempo.

En la clasificación general, Franziska Koch mantiene el liderato con una ventaja mínima: dos segundos sobre Kopecky y cuatro respecto a la propia Kerbaol, que se coloca ya plenamente en la pelea por la carrera tras su exhibición en las calles de A Coruña.