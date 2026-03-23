A Coruña celebrará un pleno este viernes para explicar la renuncia al Mundial 2030

El Concello de A Coruña convocará una sesión de pleno este viernes, 27 de marzo, para exponer los motivos tras la renuncia a ser sede del Mundial 2030. Así lo ha anunciado la alcaldesa, Inés Rey, en la Cadena SER este mismo lunes. El pleno extraordinario se desarrollará por la mañana y servirá para ofrecer explicaciones públicas, tal y como pidió el PP local.

"Vamos a renovar completamente todo el complejo deportivo de Riazor y lo vamos a hacer de la mano del Dépor, que es un símbolo de la ciudad", destacó la regidora, que puso en valor el buen momento que atraviesa el trato con el club. "La relación institucional goza de buena salud, la hemos recuperado, dimos una imagen de unidad importante para la ciudad con el presidente de la Deputación. Yo me quedo con eso", añadió.

El anuncio se oficializó el pasado 16 de marzo, cuando la alcaldesa, Inés Rey, junto al presidente del Dépor, Juan Carlos Escotet y acompañados del presidente provincial Valentín González Formoso, informaban de la decisión de no ser sede mundialista en el 2030.

La decisión se tomó "pensando en el largo plazo y en lo que verdaderamente necesita su gente", como indicó entonces Rey.

Por eso, la alcaldesa explicó que acoger un evento de estas características implica importantes exigencias organizativas y económicas en ámbitos como infraestructuras deportivas, movilidad o seguridad. "Queríamos ser sede del Mundial, pero no a cualquier precio. Y sobre todo queríamos que cualquier proyecto que impulsáramos estuviera pensado para la ciudad, para su futuro y para quienes viven aquí cada día", afirmó.

A cambio, el estadio de Riazor vivirá una reforma integral. El objetivo de estas actuaciones, como indicó Juan Carlos Escotet es que las instalaciones puedan generar valor "los 365 días del año".