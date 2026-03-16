Así fueron los resultados de los equipos de A Coruña este fin de semana

La victoria del Dépor contrasta con varias derrotas encajadas por diferentes equipos herculinos Más información: Riazor se someterá a una reforma integral: Dépor y Ayuntamiento de A Coruña acuerdan obras tras renunciar al Mundial

El Deportivo protagonizó uno de los resultados más positivos del fin de semana al vencer al Ceuta por un gol a dos. Los coruñeses acabarán la jornada en ascenso directo.

Básquet Coruña cayó en su visita a Palencia por 99-87 y encaja la segunda derrota de la temporada. Los coruñeses siguen líderes pero Obradoiro acecha esa posición.

Tampoco consiguió ganar el Liceo que al menos sumó un punto en casa ante el Noia. El encuentro acabó en empate a cuatro y el equipo verde mantiene el liderato.

El Dépor Abanca perdió por cero goles a dos ante el Barça en Riazor. Las coruñesas plantaron cara al mejor equipo del mundo aunque no pudieron sumar nada.

En Segunda Federación el Fabril empató a cero en su visita al campo de la Gimnástica Segoviana. Los de Manuel Pablo siguen en primera posición tras la derrota del Oviedo.

El Bergantiños superó al Lealtad por tres goles a cero y se aleja de la zona de descenso.

En Tercera Federación el Arteixo logró empatar en casa del Arousa a dos, mientras que el Montañeros logró un gran triunfo por tres tantos a cero sobre el Noia. El Silva empató a uno en su visita al campo del Cambados.

En polideportivo, Maristas venció de manera clara a UEM por 85-59.

En balonmano el OAR superó a Benidorm por 27-22.

En hockey femenino Marineda empató a dos ante Tres Cantos.

En fútbol sala el 5Coruña masculino venció por cuatro goles a dos a Xove.