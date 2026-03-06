A Coruña acoge este sábado la primera Copa de Escalada para jóvenes

Imagen de la inauguración del nuevo rocódromo. Concello de A Coruña.

Este sábado, el Rocódromo Municipal de Riazor en A Coruña se llenará de actividad con la I Copa de Escalada de Promoción 2026, un torneo pensado para que la juventud se acerque a la escalada y conozca la competición en un entorno seguro.

La prueba se celebrará en la modalidad de bloque, que consiste en escalar muros bajos sin cuerda y con colchonetas de seguridad.

Se evaluará la habilidad, la constancia y la capacidad de superar cada bloque, premiando a quienes logren finalizar los retos con menos intentos.

El evento está dirigido a jóvenes de 9 a 16 años que no cuentan con formación profesional, y busca fomentar valores deportivos, el trabajo en equipo y la participación en actividades al aire libre.

Esta copa es la primera de un circuito de cuatro pruebas, en el que los participantes acumularán puntos para premiar su regularidad a lo largo de la temporada.

La jornada arrancará por la mañana con la recepción de los primeros participantes a las 8:15 horas. Durante la mañana se celebrarán las rondas clasificatorias de U11, U13, U15 y U17, incluyendo pruebas de paraescalada.

La primera entrega de trofeos tendrá lugar alrededor de las 14:30 horas para las categorías más pequeñas y paraescalada.

Por la tarde, se disputarán las finales de las categorías mayores y la jornada culminará con la entrega de premios finales a las 20.15 horas.

Toda la actividad será de entrada libre y gratuita, invitando a las familias y al público en general a acercarse, animar a los participantes y conocer de cerca el deporte de la escalada.