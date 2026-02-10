Suspendida la actividad deportiva en varias zonas de Galicia por la alerta naranja este miércoles

La Secretaría Xeral para o Deporte ha decretado la suspensión de la actividad deportiva en varias zonas de Galicia este miércoles 11 de febrero ante la activación de la alerta naranja por fenómenos meteorológicos adversos, una medida preventiva adoptada para garantizar la seguridad de deportistas, técnicos y familias.

La suspensión afecta, por un lado, a la actividad deportiva en el mar debido a la alerta por fenómenos costeros, que impacta en A Mariña de Lugo, el noroeste y oeste de A Coruña, el suroeste de A Coruña, las Rías Baixas y el Miño de Pontevedra.

Por otro lado, también queda suspendida la actividad deportiva al aire libre en varias zonas por alerta naranja por viento y lluvias intensas, concretamente en el noroeste de A Coruña y A Mariña de Lugo por viento, y en el interior de la provincia de Pontevedra por precipitaciones.

Desde la Secretaría Xeral para o Deporte explican que estas decisiones se adoptan ante la previsión de fuerte oleaje, rachas de viento muy intensas y lluvias persistentes, condiciones que pueden suponer un riesgo para la práctica deportiva y para los desplazamientos.