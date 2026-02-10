La Federación Gallega de Fútbol pone en marcha su proceso electoral

La Real Federación Gallega de Fútbol ha activado oficialmente su proceso electoral para 2026 tras la aprobación del calendario en la Asamblea General.

El procedimiento que marcará la renovación de los órganos federativos y en el que Pablo Prieto aspira a la reelección como presidente, después de haber sucedido a Rafael Louzán, actual máximo mandatario de la Real Federación Española de Fútbol.

El proceso se estructura en siete fases, que arrancan con la elaboración del censo inicial entre el 1 de enero y el 28 de febrero.

Durante este periodo se abrirá la exposición pública del censo y el plazo de reclamaciones, antes de la elaboración del censo provisional a finales de febrero.

La fase de convocatoria tiene como hito principal la celebración de la Asamblea General del 4 de febrero, en la que se aprobarán el reglamento electoral, el calendario estimativo y se elegirá la Xunta Electoral.

La convocatoria oficial de las elecciones se producirá el 30 de marzo, con la publicación del reglamento definitivo, el censo provisional y la apertura del plazo para solicitar el voto por correo.

Entre el 30 de marzo y finales de abril se desarrollará la fase de revisión del censo provisional, con resolución de reclamaciones y recursos ante el Comité Galego de Xustiza Deportiva, hasta la aprobación del censo electoral definitivo el 27 de abril.

A continuación se abrirá el plazo para la presentación de candidaturas a la Asamblea General, entre el 28 y el 30 de abril, mientras que el plazo para solicitar el voto por correo finalizará el 5 de mayo.

Tras la resolución de posibles recursos, la proclamación definitiva de candidaturas se realizará el 28 de mayo.

Las elecciones a la Asamblea General se celebrarán el 4 de junio, con votación presencial, a las que se sumará el escrutinio del voto por correo entre el 5 y el 8 de junio.

La proclamación definitiva de los asambleístas electos está prevista para el 18 de junio, con toma de posesión antes de final de mes.

El calendario continuará con la fase de candidaturas a la presidencia, que se desarrollará entre el 29 de junio y el 3 de julio. Tras la resolución de reclamaciones y recursos, la proclamación definitiva de candidatos se fijará para el 30 de julio.

La elección de la presidencia de la RFGF tendrá lugar el 31 de julio, con proclamación definitiva en agosto y toma de posesión entre el 10 y el 19 de agosto.