El Coliseum acoge la XX Copa Cidade da Coruña de Taekwondo este fin de semana

Los trofeos, las medallas y los diplomas ya están preparados para el 20 aniversario de la Copa Cidade da Coruña Garrapucho

El Coliseum de A Coruña acogerá este fin de semana una de las grandes citas del calendario nacional de taekwondo. Más de 700 deportistas procedentes de distintos puntos de España y de Portugal competirán los días 14 y 15 de febrero en un evento con entrada gratuita hasta completar aforo.

La XX edición de la Copa Cidade da Coruña contará con representación de comunidades como Madrid, Castilla y León, Cataluña, Valencia, Canarias y Baleares -que se suma este año con varios clubes- además de equipos portugueses. La competición está organizada por el Concello de A Coruña junto a la Federación Gallega de Taekwondo y la Escuela de Taekwondo Garrapucho.

La prueba tendrá un doble aliciente: será clasificatoria en Galicia para los campeonatos estatales y, en la categoría Máster, puntuable para el ranking nacional, lo que influirá en la clasificación para los campeonatos Mundial y Europeo.

Las categorías participantes abarcan desde infantil hasta sénior y máster (1, 2 y 3). La jornada principal se celebrará el sábado 14, mientras que la categoría cadete competirá el domingo 15. El sábado habrá competición de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 20:00 horas; el domingo comenzará a las 09:00 horas.

Más de 150 profesionales trabajarán en la organización de un evento que mantiene su vertiente solidaria mediante la recogida de alimentos no perecederos para la Cocina Económica.

Además, el deporte base tendrá su espacio el domingo con las 5ª Jornadas JK-Eduka de Judo en el Pazo dos Deportes de Riazor. Más de 800 escolares de 20 centros participarán en esta actividad que promueve la igualdad, con combates mixtos, y la inclusión de menores con discapacidad.