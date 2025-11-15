La coruñesa Helena García, subcampeona en la Copa del Mundo Femenina de taekwondo
La deportista del DBK Taekwondo se midió en la final en Nueva Guinea contra la experimentada rusa Anastasia Kosmycheva
La taekwondista coruñesa Helena García se ha coronado como subcampeona en la Copa del Mundo Femenina, celebrada este año en Malabo (Guinea Ecuatorial). El evento reunió a la élite internacional del taekwondo, entre ellas la deportista del DBK Taekwondo, que participó en la categoría absoluta de -73 kilos.
El Open, de categoría G4, es puntuable para el ranking mundial y olímpico y otorga una cantidad especialmente relevante de puntos. La coruñesa salió como cabeza de serie número 5, lo que le permitió librar y presentarse en cuartos de final. Ahí, se midió con la china Zhou Qi, la bronce mundialista del 2025. El combate se resolvió 2-1 para Helena.
En semifinales, la gallega venció también a su rival directa nacional, Belén Morán, por 2-1, en un duelo muy táctico: el primer asalto se decidió sin puntos por criterio arbitral, el segundo cayó del lado de Helena 5-4, y el tercero lo resolvió con autoridad 8-1.
En la final se encontró con el hueso más duro de roer: la experimentada rusa Anastasia Kosmycheva, ganadora del Grand Slam de Muju hace un mes. Fue otro combate ajustado a tres asaltos, que terminó 1-2 para la rusa, coronando a la gallega como subcampeona.
En los próximos meses, Helena seguirá buscando ampliar su experiencia, creciendo y resolviendo para mantenerse en la élite mundial. Dentro de dos semanas compite en el europeo sub-21 y después en el Mundial sub-21, antes del descanso navideño, en el que volverá para entrenar en su casa, el DBK en Matogrande, ya que por lo general entrena en el CAR de Madrid.