Jake Stephens, el jugador del Obra que mide 2,11 m: "Espero seguir creciendo en Santiago"

Se denomina pívot a una de las cinco posiciones en una pista de baloncesto. Concretamente, a la posición que suele estar representada por los jugadores más altos del equipo, ya que se ubica cerca del aro para atacar y defender la red.

En el Obradoiro CAB se han tomado muy en serio la altura y el fichaje para esta temporada ha sido nada más y nada menos que un joven americano que mide 2,11 metros y ya ha desmostrado su buen manejo en la pista en estos primeros partidos de la temporada. Jake Stephens tiene 24 años, es natal de Virgina (EEUU) y ha asegurado a Quincemil que está feliz en Santiago, jugando en el equipo local.

Creo que es tu primera experiencia fuera de EEUU… ¿Qué tal estás llevando adaptarte a Galicia?

Esta es mi primera vez fuera de Estados Unidos, sí, y por ahora me está encantado. Estoy tratando de experimentar tantas cosas nuevas como me sea posible. El Mercado de Abastos es una de mis cosas favoritas.

Santiago es una ciudad bonita que me recuerda a mi hogar: Un pequeño pueblo rural con muchas vistas preciosas al aire libre. Estoy muy cómodo aquí y la gente ha sido muy amable conmigo. Jake Stephens.

¿Cuál ha sido el choque más grande que has tenido al llegar aquí?

La organización lo ha hecho increíble facilitándome la transición, por lo que no ha habido muchas complicaciones. Cuando llegué por primera vez me quedé en el Hotel Oca por unos días y fueron muy amables conmigo. Me cuidaron increíblemente. ¡Quizás el mayor cambio sea lo tarde que se cena aquí!

Supongo que con tu altura - 2,11 - no has volado especialmente cómodo cruzando el Atlántico en avión…

Volar nunca es cómodo. A pesar de ello, en el viaje tan largo que tuve que hacer a través del Atlántico pude estirarme yo solo en una fila entera de asientos. ¡Eso fue una bendición!

¿Qué es lo más complicado en el día a día de alguien tan por encima de la media de altura?

Ser alto tiene aspectos positivos y negativos. Donde quiera que vayas, la gente te mira y susurra algo a sus amigos… pero tienes que aceptarlo. Además, ser alto hace que jugar al baloncesto sea más fácil, aunque encontrar ropa no es sencillo.

¿Es difícil encontrar calzado profesional para jugar en la pista? Supongo que utilizas una talla bastante grande de tenis.

El calzado es muy difícil de encontrar. Sin embargo, tengo suerte de usar un US 18 (creo que EU 52 o 53) porque por encima de eso sí que hay muchas menos opciones.

¿Siempre has sido el más alto del equipo en los que has estado?

Siempre he sido el niño alto. Entré a la escuela secundaria midiendo 190 cm y me gradué con 2,03. Luego crecí otros 8 cm en la Universidad. Espero seguir creciendo en Santiago.

¿A qué edad empezaste a jugar al baloncesto y en qué momento decidiste dedicarte a ello profesionalmente?

Crecí con dos hermanos mayores, así que jugué baloncesto desde el primer día. Después de mis primeros dos años de universidad no era tan bueno como necesitaba ser así que me senté con mi entrenador y desarrollamos un plan de mejora. Dejó muy claro lo que se necesitaría para hacer de esto una profesión. Nunca miré atrás después de eso.

¿Qué tal has visto al equipo en estos primeros partidos de la temporada? ¿Qué destacarías de tus compañeros?

Tenemos un grupo muy divertido de chicos que tienen mucha lucha en ellos. Hemos tenido partidos malos y aun así nunca nos rendimos. Respeto su resiliencia y espero que sigamos creciendo.

¿Y qué destacarías de la ciudad, de Santiago? ¿Estás a gusto viviendo aquí?

Santiago es una ciudad bonita que me recuerda a mi hogar: un pequeño pueblo rural con muchas vistas preciosas al aire libre. Estoy muy cómodo aquí y la gente ha sido muy amable conmigo.

¿Y cómo estás llevando el tema del idioma? ¿Tienes pensado aprender castellano o gallego?

Afortunadamente, los teléfonos e Internet facilitan mucho la comunicación. A veces todavía me cuesta, pero estoy aprendiendo. Estoy asistiendo a clases de español para poder mostrar mi verdadero yo a los fans.