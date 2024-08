Enmanuel Reyes, con su bronce olímpico en A Coruña: “Esta es mi tierra, Galicia calidade”

Con su bronce al cuello, el púgil Enmanuel Reyes Pla, El Profeta, compartió esta mañana su éxito olímpico en París con la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. El primer medallista español en boxeo en 24 años, que perdió el combate en la categoría de menos de 92 kilos con el azerbaiyano Alfonso Domínguez, también de origen cubano como Reyes, se mostró honrado y agradecido de recibir "el cariño y la atención" de la ciudad: "Esta es mi tierra, Galicia calidade. Siempre hay buena vibra cuando uno vuelve a A Coruña".

Reyes repasó las sensaciones que tuvo tras el combate, marcado por las decisiones de los jueces, que determinaron que el español no se merecía pelear por el oro. "Era un trabajo de años. En Tokio no tuve la oportunidad, en París sí. Pudimos haber llegado al oro, pero ya sabemos entre nosotros que el arbitraje es un poco jodido. Pero estoy muy contento con la medalla olímpica, que pocos países pueden lograrla", manifestó Reyes, que admitió que, pese a la polémica derrota ante Domínguez "salió satisfecho" de la pelea porque "no se dejó nada en el ring, y eso es lo principal".

Reyes hará mañana el saque de honor en el partido de la primera jornada de la Liga Hypermotion, la antigua Segunda División, a la que regresa esta temporada el Deportivo y en el que se mide al Real Oviedo a las 19:00 horas. "Estoy contento y agradecido por estar delante de la afición del Dépor, una de las supergrandes de España. Me gustará recibir su apoyo, siempre he animado mucho al Deportivo".

"Sacrificio e perseverancia"

"Enmanuel representa os valores que temos que inculcar no deporte coruñés e na vida en xeral. Valores como o sacrificio e a perseverancia ata acadar o seu soño levárono ata esta medalla", comentó Inés Rey, que recibió en el Palacio de María Pita al deportista afincado en A Coruña y a su entrenador, Chano Planas, acompañado del edil de Deportes, Manuel Vázquez. La alcaldesa destacó el apoyo prestado por el Concello a través do su programa de bolsas a deportistas, del que forman parte Reyes y las también olímpicas Julia Benedetti (skate) y María de Valdés (natación), a las que Rey también felicitó por su participación en París, donde no obtuvieron medalla.

Rey también deseó suerte a los deportistas coruñeses que competirán en Juegos Paraolímpicos de París: el nadador Jacobo Garrido y el ciclista Damián Ramos.