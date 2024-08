Idiakez en la previa del debut del Dépor: “Sólo pensamos en el Oviedo y en hacer 50 puntos”

Ganas de empezar

“Con mucha ilusión y deseando que llegue el partido ante el Oviedo y estamos muy contentos por devolver al Dépor al fútbol profesional”.

Rival duro para empezar

“La pretemporada son muchas pruebas. El Oviedo trae una plantilla que tienen desde hace tiempo. Sabemos que su idea no va a cambiar. El año pasado dieron un paso adelante y tenemos claro lo que nos vamos a encontrar”.

Nombres propios

“Escudero intentaremos que no se opere pero no podemos concretar plazos y sabemos que estará un tiempo fuera. En el caso de Helton espero que hoy esté su licencia tramitada y pueda estar disponible. Nos ha dejado muy buenas impresiones y es un portero de gran nivel aunque necesita unas semanas para estar al cien por cien. Iano tiene una pequeña molestia y hemos querido ser precavidos aunque debería estar mañana. En el caso de Barcia espero que siga progresando como todos nuestros jóvenes y que cuando le toque jugar rinda como ha rendido y le tengo mucha fe. Espero que este año debute en fútbol profesional y pueda hacerse un sitio ahí. Yeremay está bien. Si la competición empezara la semana pasada lo habríamos forzado así que está bien. Los buenos entran todos. En casa tengo muchos papeles y Soriano, Mella, Lucas, Yeremay y Barbero me entran en un sistema ofensivo, aunque en el equilibrio está la clave”.

Dificultad en Segunda

“La mayor dificultad va a estar en adaptarse a la nueva categoría. Vamos a sentir lo que es una categoría superior donde los errores te penalizan mucho más que en Primera RFEF. Ya lo comprobamos el otro día en el Dépor - Leganés. Hay futbolistas mucho más determinantes”.

Novedad del VAR

“Hemos hablado con los jugadores sobre el VAR. Nos estamos concienciando en cómo nos puede afectar. Ya solo en el fuera de juego es una diferencia con respecto a estos años y espero que esa adaptación sea rápida. Para mí tiene una parte buena y otra en que se podría mejorar. Pierde cierta naturalidad y se pierde tiempo pero es lo que hay”.

Mercado abierto

“A los entrenadores nos gustaría que el mercado acabara al empezar la liga pero no es así. Nos falta hacer alguna cosa en materia de fichajes pero los que están llegan bien y tenemos una base muy importante. Un gran porcentaje de los titulares de mañana ya estaban el año pasado”.

Objetivo de la temporada

“El objetivo es ganar mañana al Oviedo y así cada semana. No nos marcamos nada a largo plazo. Sabemos cuál es el objetivo final pero hay que ser humildes y saber de dónde venimos. Hay muchos aspirantes para subir y aunque en el futuro del Dépor ese debe ser el objetivo, debemos ser humildes sabiendo de dónde venimos. Es recomendable en Segunda pensar en hacer 50 puntos y luego pensar en el resto. Tenemos muy buena base pero hay que demostrarlo en el campo. Debemos ir paso a paso y pensar en cada partido”.