Precios populares para apoyar al Liceo en Portugal

Por 36 euros los aficionados liceístas podrán acompañar al equipo en el duelo decisivo que se jugará en Portugal el jueves 16 de abril

El Liceo afronta un mes de abril muy importante en la recta final del campeonato regular de liga y en la Champions. En Europa el duelo decisivo se jugará el próximo jueves 16 de abril a las 20:30 horas (hora española) ante el Oliveirense.

Ese choque es tan importante que el club coruñés ha iniciado los trámites para que su afición pueda acompañar al equipo en este encuentro clave para alcanzar los cuartos de final de la Champions. El pack formado por viaje en autobús y entrada sale por 36 euros por persona. El plan de viaje es sencillo. El bus saldrá el mismo jueves desde la calle Manuel Murguía y el regreso será tras la conclusión del partido.

En el plano deportivo las cuentas también son sencillas. El equipo verde estará en cuartos si gana o empata en la pista del Oliveirense. Incluso perdiendo podría avanzar a la siguiente ronda dependiendo de lo que suceda en el partido entre Barcelos y Sporting de Portugal. La jornada es tan decisiva que los coruñeses podrían acabar segundos, terceros o cuartos (cualquier posición le permitiría disputar los cuartos) e incluso quinto, una posición que acarrearía la eliminación de Europa.

El sorteo de la competición deparó un grupo extremadamente complicado para un Liceo que se ha tenido que ver las caras con cuatro de los grandes colosos de Portugal como son Benfica, Oliveirense, Sporting de Portugal o el vigente campeón de Europa, el Barcelos.

Antes de ese duelo, los de Juan Copa deberán hacer los deberes en la competición doméstica y buscarán reencontrarse con la victoria ante Caldes en un encuentro que se jugará este sábado a las 19 horas en Riazor. El Liceo afronta con optimismo el mes de abril después de su histórico triunfo en Copa del Rey de hace unas semanas. Europa y la Liga serán los grandes objetivos para un equipo que llega con mucha moral al tramo decisivo de competición.