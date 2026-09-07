Básquet Coruña conquista la Copa Galicia

Los de Carles Marco superaron a Breogán en la final y lograron su segunda Copa Galicia treinta años después de la última

Básquet Coruña conquistó la Copa Galicia tras superar a Breogán por 102 - 93. Los coruñeses se marcharon en el marcador en el segundo cuarto y supieron administrar su ventaja a lo largo de todo el encuentro. El equipo naranja logra la segunda Copa Galicia de su historia y consigue una inyección de moral a poco más de tres semanas de que arranque la competición oficial.

La final arrancó con máxima igualdad entre los dos equipos. Los lucenses llegaron al minuto cinco con una renta de un punto. Sin embargo Básquet Coruña logró adueñarse del ritmo de partido y se marchó al final del primer cuarto con una ventaja de cinco puntos. A partir de ahí las ventajas se fueron incrementando y los naranjas dominaron a la perfección un choque marcado por los fallos de Breogán.

Las rentas después del descanso alcanzaron los veinte puntos y los de Carles Marco no bajaron el ritmo. Verge, Jorgensen, Conditt IV, Jou, Radoncic y Skapintsev superaron los diez puntos y se mostraron con mucho acierto de cara al aro.

Básquet Coruña regresa a la ACB con el difícil objetivo de lograr la permanencia. En su primera aventura, el conjunto coruñés acabó en última posición. Con la lección aprendida, los herculinos han formado un bloque sólido con menos estrellas y un mayor valor al juego en equipo. La siguiente prueba de pretemporada tendrá lugar el próximo fin de semana con dos encuentros ante Bilbao y Burgos el sábado y domingo, respectivamente.