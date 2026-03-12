Básquet Coruña se lleva el derbi en Ourense y ya piensa en Palencia

Básquet Coruña se llevó el derbi disputado en el Paco Paz ante Ourense por 59-74. A los coruñeses les costó entrar en el choque pero cimentaron la victoria en la segunda mitad.

Los de Carles Marco superaron a un COB que hace dos meses fue capaz de derrotar a Obradoiro. El choque estaba marcado en rojo en el calendario del equipo naranja que por el momento sale airoso de una semana altamente exigente.

Los coruñeses vencieron a Alicante y Ourense y afrontarán el fin de semana un complicado y exigente encuentro en la pista de Palencia. El equipo palentino vive el mejor momento de la temporada y suman ocho triunfos consecutivos. En 2026 solo perdieron un partido y fue el 4 de enero ante Obradoiro por dos puntos.

El choque se jugará el sábado a las 19:00 horas. Un triunfo de los coruñeses permitiría al conjunto naranja afrontar con más tranquilidad el tramo final de temporada.

Y es que Obradoiro no levanta el pie y sigue a un ritmo vertiginoso de triunfos. El desenlace de la Primera FEB promete emociones fuertes en la lucha por conseguir la plaza directa de ascenso a la ACB.