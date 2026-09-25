Penafiel 2 - Deportivo 2: Kevin pide sitio en el primer equipo

El delantero anotó los dos goles de un encuentro que sirvió para ver en acción a varios canteranos y jugadores con pocas oportunidades en este inicio de temporada

Penafiel y Deportivo empataron a dos en el encuentro amistoso programado para este viernes en pleno parón por selecciones. Davo y Juanda adelantaron en dos ocasiones a los locales y Kevin neutralizó esas ventajas con dos goles que le permiten seguir llamando a la puerta de Antonio Hidalgo ante la plaga de lesiones de los jugadores de ataque del primer equipo.

Una de las grandes interrogantes del partido consistía en saber qué once propondría Antonio Hidalgo. Ferllo en portería, Altimira, Comas, Loureiro, Angeliño, Villares, Frank Iglesias, Asp Jensen, Yeremay, Adama y Kevin. El canterano seguirá trabajando con el primer equipo durante las bajas de Aubameyang y Zaka. El choque avanzó con un Dépor poco metido en el encuentro a pesar de llevar el control del mismo. Enfrente aparecía un Penafiel aguerrido y bien plantado en el terreno de juego.

Con el paso de los minutos los locales fueron creciendo y generando peligro por banda derecha. Así llegaría el primer tanto del partido. Centro de Konrad y Davo de cabeza superaba a Álvaro Ferllo. El atacante aplicaba la ley del ex a un Dépor que reaccionó tras verse por debajo en el marcador. Yeremay empezó a mejorar sensaciones y una conducción del canario era finalizada por Kevin para hacer el primero de la noche.

A partir de la media hora de encuentro llegaron los mejores minutos de los blanquiazules. Yeremay y Kevin pudieron hacer el segundo pero no encontraron portería. Además Eric Puerto también ayudó a los portugueses a mantener el empate tras sacar un buen mano a mano a Asp Jensen que se quedaba solo delante del guardameta tras otra buena acción de Yeremay. Con ese empate a uno se llegaría al descanso del partido.

Al poco de comenzar la segunda mitad llegaría el segundo tanto del Penafiel. Acción de Juanda por banda y su disparo se alojaba en la meta de Ferllo después de que la pelota tocara en la espalda de Yeremay. A los coruñeses les tocaba nuevamente remar en contra. Sin cambios en el equipo, los herculinos volvieron a sacudirse la presión y poco a poco generaron peligro sobre meta contraria. Una buena presión de Yeremay sobre el guardameta iba a permitir a Kevin hacer el segundo del Dépor. El delantero remataba tras un rechace del portero y establecía el empate.

El encuentro iba a vivir un tramo final más emocionante de lo que suelen ser este tipo de partidos amistosos. Pudo marcar cualquiera de los dos equipos. En el Dépor Adama se mostraba muy activo por banda y en sus botas nacieron varias acciones peligrosas. Tampoco se vino abajo el Penafiel. Los portugueses, apoyados por su público, vieron como el asistente anulaba un gol por un dudoso fuera de juego. Antes Hidalgo ya había introducido sustituciones dando entrada a Germán, Mauro, Leandro, Barcia o Mella entre otros. El encuentro sirvió para ver en acción a varios canteranos y jugadores del primer equipo con pocas oportunidades hasta la fecha. Quagliata lo intentó en las dos últimas acciones de partido pero no encontró portería en un disparo lejano ni rematador en un centro peligroso por su banda izquierda.

Sin embargo el resultado ya no se iba a mover y el duelo finalizaría en empate a dos. El partido sirvió además para que el equipo no pierda carácter competitivo ante el parón de selecciones. El próximo partido será también amistoso y será el Oporto el equipo que visite el Estadio de Riazor el próximo viernes a las 19 horas.