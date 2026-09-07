El Deportivo se dispara en la tabla y ya duerme en puestos europeos tras un arranque de ensueño

El gran inicio liguero del Deportivo permite a los coruñeses dormir en puestos europeos a pesar de que faltan dos partidos para acabar la jornada. Celta, Getafe, Elche y Real Sociedad cierran este lunes la jornada pero ninguno de los cuatro equipos puede alcanzar los ocho puntos que tiene el equipo blanquiazul tras la disputa de las primeras cuatro jornadas.

A pesar de que el mensaje y el objetivo no cambian de puertas para dentro, el fútbol español alucina con el rendimiento del equipo en este comienzo de temporada. Sin conocer la derrota, los coruñeses suman dos empates y dos triunfos que les permiten codearse con los grandes de la liga. En una clasificación liderada por un Barça intratable con doce puntos y un Deportivo Alavés espectacular que suma diez, los herculinos se cuelan en quinta posición con ocho puntos.

La adaptación del equipo a la máxima categoría ha sido inmejorable y los nuevos fichajes han aportado desde su llegada. Aubameyang se ha convertido en una de las grandes sensaciones de la liga con sus cuatro goles y dos asistencias. Los debuts de Giménez, Casadó y Traoré son ilusionantes y el equipo se prepara para dos semanas intensas con tres partidos. Getafe, Sevilla y Betis, medirán el estado de forma de los de Hidalgo.

Tras esa serie de partidos, la competición llegará a un parón de tres semanas que servirá como puesta a punto para los jugadores que han llegado más justos al inicio liguero. En esa lista aparecen Mella y Yeremay, dos futbolistas que no han podido ser titulares por el momento tras las lesiones sufridas la temporada pasada. Angeliño es otro de los jugadores que necesita afinar su puesta a punto. El lateral izquierdo todavía no se ha estrenado en liga y su aportación al equipo debe ser importante.

Con estos mimbres trabaja un Dépor que volverá a jugar fuera de casa este fin de semana. Los blanquiazules visitarán el campo del Getafe, un rival exigente y que siempre lleva al límite los encuentros. Los de Bordalás reciben este lunes al Celta y acuden a la cita con una victoria y dos derrotas.