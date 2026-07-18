Compostela 0 - Deportivo 4: La motivación de Zaka conduce al Dépor a la victoria

El delantero firmó un doblete en un choque con ritmo bajo en el que debutaron todos los fichajes del Dépor a excepción de Aubameyang

El Deportivo superó por cero goles a cuatro al Compostela en el primer amistoso de la pretemporada. Gijselhart, Kevin y Zaka con un doblete, fueron los goleadores de un Dépor que empieza a coger sensaciones de cara al inicio liguero. Leo Román, Jensen, Amatucci, Ede y Gijselhart debutaron con el Dépor, mientras que Aubameyang presenció el partido en el estadio santiagués. Patiño, Mella y Yeremay no se vistieron de corto a pesar de viajar con el equipo.

La primera parte nació con un Dépor que salía con un esquema reconocible y muy parecido al de la temporada pasada. Las principales novedades llegaban en los nombres que conformaban un once inicial formado por Leo Román, Ximo, Ede, Arnau, Xabi Campos, Amatucci, Gijselhart, Alti, Soriano, Luismi y Nsongo. Los primeros minutos fueron muy tranquilos y con ritmo bajo, aunque poco a poco los de Hidalgo crecieron en el terreno de juego.

Gran parte del juego ofensivo se veía por la banda izquierda. Allí tuvo un papel destacado Xabi Campos, el lateral izquierdo de la cantera que está haciendo la pretemporada con el primer equipo. Suyas fueron las internadas más peligrosas de un Dépor que buscaba generar peligro con los desmarques de Nsongo Bil. El atacante tuvo la primera con un buen disparo que sacaba atento Edu Sousa.

Los coruñeses se iban a adelantar en el minuto 18 tras un centro de Luismi Cruz que remataba Gijselhart de primeras en una buena incorporación al área. El neerlandés se convertía en el primer goleador de la pretemporada para los blanquiazules. Los minutos iban pasando y el Dépor se mostraba superior a un Compos que apenas acumula tres entrenamientos en la pretemporada. A pesar de ello los santiagueses aguantaron y el marcador no se movería.

Tras el descanso, como suele ser habitual en estos partidos, llegaron los cambios. Hidalgo formó con Ferllo en portería, Samu, Noubi, Barcia, Quagliata, Villares Riki, Noé, Asp - Jensen, Guerrero y Zaka. El Compos mantuvo bastantes jugadores y los locales generaron algo de peligro sobre la meta de un atento Ferllo. Al Dépor le costaba trenzar juego y el centro del campo se mostró algo más espeso.

Jensen dejó algunos detalles interesantes y buscó el gol con un disparo potente aunque muy esquinado que sacaba un atento Edu Sousa. El Compos esperó al minuto 60 para hacer los cambios y acto seguido llegó el segundo del Dépor. Robo de Zaka dentro del área y el delantero batía al guardameta con un disparo raso. El gol sentó bien a los blanquiazules que recuperaron el control del juego. Jensen y Zaka lo siguieron intentando y el delantero buscó el tercero con un disparo con rosca que se marchaba algo desviado.

El paso de los minutos iba haciendo mella y el ritmo decrecía. Tras la pausa de hidratación, Hidalgo dio entrada a José Ángel y Kevin por Noé y Guerrero. Zaka repitió idilio en el Vero Boquete y haría el tercero en el 76 con una espectacular volea a centro de Samu. El delantero repetía los números del año pasado cuando también logró un doblete en este mismo amistoso. Los coruñeses buscaron más tantos con acercamientos de José Ángel o Jensen, pero sería Kevin el que lograría hacer el cuarto tras una gran internada de Quagliata. El atacante aprovechaba un balón muerto en el área para empujar a puerta vacía y poner punto y final al encuentro.