La Federación de Peñas del Deportivo muestra su indignación: "No renovaremos"

Las duras condiciones impuestas por el club a los socios de Marathon Inferior han generado una gran cantidad de críticas hacia el club al considerar abusivas algunas de las medidas previstas

La campaña de abonados del Deportivo arranca con polémica. El mail enviado esta tarde por el club a los socios de Marathon Inferior ha generado una corriente de críticas en redes sociales por parte de la afición del Dépor. El enfado es tan importante que la Federación de Peñas junto a Riazor Blues y Old Faces han sacado un comunicado condenando las medidas propuestas y pidiendo a los socios que no renueven su abono.

En el comunicado se asegura que "como socios y socias de Marathon Inferior, deberemos cumplir una serie de exigencias que no existen para el resto del deportivismo. Sabemos que nuestra renovación tendrá que ser presencial para acompañar ese trámite con nuestra identificación personal y la firma de unas condiciones particulares. Como resumen del documento recibido podemos decir que plasma por escrito esa persecución arbitraria que vivimos como afición en la temporada pasada, especialmente en las últimas jornadas. Confirma que esa será nuestra nueva normalidad y pretende que firmemos nuestra falta de libertad".

Los aficionados afectados creen que "todo esto dibuja un panorama de cláusulas abusivas y disparatadas. Desde este momento estamos estudiando las acciones pertinentes a nivel legal y administrativo para dar una respuesta desde el ámbito de la abogacía. Tenemos que levantar nuestra voz contra esta discriminación y movilizarnos por nuestro futuro como deportivistas. Solicitamos vuestra colaboración para reivindicar nuestros derechos como aficionados y aficionadas. Como primer paso rogamos que sigáis la siguiente premisa: NO RENOVAREMOS nuestro abono en Marathon Inferior hasta que el club retire las normas que persiguen nuestra libertad individual y colectiva".

El club sacará mañana los detalles y precios de una campaña de abonados que nace con polémica y rechazo por parte de los principales colectivos del club. Por el momento el Deportivo no ha reaccionado a una publicación que ya circula a gran velocidad en los Whatsapp individuales y las redes sociales.