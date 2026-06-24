El Dépor desvela su nuevo escudo en la noche de San Juan en Riazor tras su cambio de nombre

El Dépor ya es de A Coruña y el club ha querido desvelar su nuevo escudo en la noche más especial para la ciudad, la de San Juan. Después de una decisión votada por los abonados y ratificada esta mañana en una Xunta Xeral Extraordinaria de accionistas, el equipo ha adaptado su nombre oficial a la nomenclatura de la ciudad.

Cuando dieron las 01:20 horas, en un guiño al 120 aniversario que el club celebra este 2026, el deportivismo pudo ver su nuevo escudo en los arcados de la playa de Riazor.

Aquí mismo, hace tan solo unos días, había aparecido un misterioso mensaje del Dépor que rezaba: "Pide un desexo", apelando a una de las tradiciones más arraigadas de la noche de San Juan: formular un deseo como símbolo de esperanza, renovación y futuro. En esta ocasión, el deseo mayoritario expresado por los socios del equipo toma forma en la presentación que ocurrirá en los Arcados de Riazor.

El deseo, concedido en la Noite Meiga, se materializó junto a la playa y a los pies del estadio. Con el lema Desexo cumprido: Nova identidade, mesmo sentimento, el club blanquiazul organizó un acto para presentar el escudo actualizado y dar así respuesta a un proceso de participación en el que casi el 80% de abonados y abonadas manifestaron su intención de que el Dépor sea de A Coruña.

💙 Cento vinte anos despois de nacer, renacemos na noite do lume feliz, baixo a maxia eterna do San Xoán.



🌙 Na noite dos desexos, aquí estamos. Este é o noso escudo, este é o noso nome.#DesexoCumprido pic.twitter.com/LFa4i4bpla — RC Deportivo (@RCDeportivo) June 23, 2026

Desde el club explican que la forma de presentar a la afición este cambio no fue casual: "El encuentro busca unir dos elementos inseparables de la identidad coruñesa: el deportivismo y la ciudad de A Coruña. En una noche marcada por la tradición, la reunión de familias y amigos alrededor de las hogueras y los deseos lanzados al fuego y al mar, el Dépor quiso compartir con toda A Coruña una nueva página de su historia, que la acerca aún más a su esencia".

En un acto que "refuerza el vínculo del club con la ciudadanía y con su afición", el Dépor escribe así un nuevo capítulo en una historia que comenzó hace más de un siglo.

Todo en una noche marcada por la tradición, la reunión de familias y amigos alrededor de las hogueras y los deseos lanzados al fuego y al mar, el Dépor quiso compartir con toda A Coruña una nueva página de su historia, que la acerca aún más a su esencia. La presentación del escudo actualizado en este lugar y en esta fecha, refuerza el vínculo del Club con la ciudadanía, su afición y el entorno que la ha visto crecer durante más de un siglo.