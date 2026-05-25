El Deportivo se abraza a A Coruña en María Pita tras un ascenso para la historia

La Plaza de María Pita volvió a convertirse en el gran corazón del deportivismo. El Ayuntamiento recibió este lunes al RC Deportivo tras certificar su regreso a Primera División en un acto cargado de emoción en el que el capitán Diego Villares, el entrenador Antonio Hidalgo, el presidente Juan Carlos Escotet y la alcaldesa Inés Rey pusieron voz a una jornada histórica para el club y para toda la ciudad en su plano institucional.

El primero en tomar la palabra fue Diego Villares, que quiso compartir el ascenso con toda A Coruña. “Para nosotros es un orgullo poder compartir este momento después de tantos años de espera. Este ascenso no solo nos pertenece a nosotros, también pertenece a toda la ciudad”, expresó el capitán blanquiazul.

Villares quiso agradecer el respaldo recibido durante toda la temporada, subrayando la conexión entre plantilla y afición. “Queremos daros las gracias en nombre de toda la plantilla por el cariño y el apoyo que nos habéis transmitido durante toda la campaña. El Deportivo vuelve a Primera rodeado de esta gente, de esta afición que estuvo siempre detrás de este escudo”, señaló antes de cerrar con un rotundo “muchísimas gracias”.

El entrenador, orgulloso

Después intervino Antonio Hidalgo, visiblemente emocionado tras culminar el objetivo. “Simplemente quiero daros las gracias por estar aquí, por hacer posible esta fiesta y por no dejar de empujar en ningún momento”, afirmó el técnico.

El entrenador deportivista tuvo un recuerdo especial para quienes han sostenido al equipo en los momentos más difíciles. “Gracias a toda la gente del club, porque sin vosotros esto no hubiera sido posible. Han sido momentos muy duros, momentos complicados, pero los hemos pasado juntos”, aseguró. También dedicó unas palabras a su plantilla: “Gracias a mis jugadores, porque sin ellos nada de esto sería posible. Este ascenso es suyo y de toda la afición”.

Escotet alaba a la ciudad

El discurso institucional corrió a cargo del presidente Juan Carlos Escotet, que definió la jornada como “un día histórico para el Real Club Deportivo y para A Coruña”.

“El Deportivo vuelve a Primera División después de un camino largo, difícil y exigente, con momentos muy duros, pero con una convicción que nunca desapareció: que este club iba a volver”, proclamó el máximo dirigente blanquiazul.

Escotet reivindicó el trabajo realizado en los últimos años y destacó que el éxito no responde a la casualidad. “Este ascenso no ha sido casualidad. Ha sido trabajo, perseverancia y unidad entre club, ciudad y afición”, afirmó.

El presidente insistió además en que la reconstrucción fue mucho más allá de lo deportivo. “Hace tiempo entendimos que no bastaba con ascender, había que reconstruir el club desde dentro, con estabilidad institucional, una estructura sólida y una visión de futuro capaz de sostener este proyecto en el tiempo”, señaló.

También lanzó un mensaje de futuro y colaboración institucional. “Estoy convencido de que A Coruña merece un marco de entendimiento sólido y duradero entre club e instituciones. Desde el Deportivo siempre encontrarán voluntad, lealtad institucional y trabajo conjunto por el interés general de la ciudad”, manifestó.

Escotet recordó además a la afición como pieza esencial del éxito. “Si algo sostuvo al deportivismo durante estos años fue que nunca dejó de creer. Incluso en los momentos más difíciles, el equipo siguió sintiendo el apoyo de su gente dentro y fuera de casa”, dijo.

Inés Rey recuerda a Arsenio

Cerró el acto la alcaldesa Inés Rey, que reivindicó el peso emocional del Deportivo en la identidad coruñesa. “Hoy es imposible no acordarse de todos aquellos que nos inculcaron este amor incondicional por el Deportivo”, comenzó recordando, entre otros, a Arsenio Iglesias.

La regidora puso en valor la fidelidad de la afición durante los años más complicados. “Hubo momentos muy duros, incluso oscuros, pero esta ciudad jamás dejó de creer en su equipo. Nunca dejó de sentir esta camiseta”, destacó.

Inés Rey también elogió al vestuario y al cuerpo técnico. “Habéis demostrado talento, humildad, educación y compromiso. Sois un ejemplo para toda la ciudad”, afirmó.

La alcaldesa quiso además reconocer la labor de Juan Carlos Escotet y su apuesta por el proyecto deportivista. “Quiero hacer una mención especial al presidente por su implicación y por asumir riesgos para devolver al Deportivo al lugar que merece”, señaló.