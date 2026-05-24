Miles de deportivistas parten hacia Valladolid con un solo objetivo: regresar con el ascenso

Miles de deportivistas ya están de camino a Valladolid, donde el Dépor se juega desde las 18:30 la posibilidad de regresar a Primera División ante el Real Valladolid.

Hasta un total de catorce autobuses, todos ellos llenos hasta el límite de su capacidad, han partido a las 6:00 de Manuel Murguía, delante de la Dépor Tienda, fletados por la Federación de Peñas y financiados por varias empresas y el propio club, que ha aportado también un pack de almuerzo.

Además, son múltiples los deportivistas que viajarán hasta la ciudad de Castilla y León con viajes privados en coches, muchos de ellos sin entrada, para empujar al equipo y disfrutar del ambiente.

La plaza Marcos Fernández será el punto de encuentro previsto para esta larga jornada.

La Policía redoblará la seguridad en la ciudad, para evitar posibles incidencias.

Despedida multitudinaria al equipo

Citados por la Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces, la afición despidió ayer de forma multitudinaria al equipo al partir del Dépor Training Center en Abegondo, al término del último entrenamiento. Centenares de deportivistas acudieron con bengalas y la voz preparada para protagonizar una escena icónica, que agradecieron varios jugadores de la plantilla.

La expedición está concentrada ya desde última de ayer, en un hotel donde también varios deportivistas han hecho noche.