Fuente de Cuatro Caminos, en A Coruña.

Fuente de Cuatro Caminos, en A Coruña. Quincemil.

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A Coruña valla la fuente de Cuatro Caminos ante el posible ascenso del Deportivo

El Ayuntamiento de A Coruña ha activado un dispositivo preventivo en la zona ante la previsión de celebraciones si el Real Club Deportivo logra el ascenso

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El entorno de Cuatro Caminos ya ha sido vallado este domingo en A Coruña como medida preventiva ante la posibilidad de celebraciones por el posible ascenso del Real Club Deportivo, en un contexto de máxima expectación entre la afición blanquiazul.

Imagen de la salida de los buses.

El Ayuntamiento de A Coruña ha procedido a la instalación de vallados en puntos estratégicos de la zona con el objetivo de ordenar posibles concentraciones y garantizar la seguridad ciudadana, en previsión de una afluencia masiva de aficionados si se confirma el ascenso.

Esta actuación forma parte de un dispositivo preventivo de seguridad y movilidad, que podría ampliarse en las próximas horas en función de la evolución deportiva y del ambiente en la ciudad.

Cuatro Caminos es uno de los enclaves habituales de reunión de la afición deportivista, por lo que el Consistorio busca evitar aglomeraciones descontroladas y facilitar la labor de los servicios de emergencia, en caso de celebraciones espontáneas.