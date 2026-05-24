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A Coruña valla la fuente de Cuatro Caminos ante el posible ascenso del Deportivo
El Ayuntamiento de A Coruña ha activado un dispositivo preventivo en la zona ante la previsión de celebraciones si el Real Club Deportivo logra el ascenso
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El entorno de Cuatro Caminos ya ha sido vallado este domingo en A Coruña como medida preventiva ante la posibilidad de celebraciones por el posible ascenso del Real Club Deportivo, en un contexto de máxima expectación entre la afición blanquiazul.
El Ayuntamiento de A Coruña ha procedido a la instalación de vallados en puntos estratégicos de la zona con el objetivo de ordenar posibles concentraciones y garantizar la seguridad ciudadana, en previsión de una afluencia masiva de aficionados si se confirma el ascenso.
Esta actuación forma parte de un dispositivo preventivo de seguridad y movilidad, que podría ampliarse en las próximas horas en función de la evolución deportiva y del ambiente en la ciudad.
Cuatro Caminos es uno de los enclaves habituales de reunión de la afición deportivista, por lo que el Consistorio busca evitar aglomeraciones descontroladas y facilitar la labor de los servicios de emergencia, en caso de celebraciones espontáneas.