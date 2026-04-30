La nueva página web del Deportivo ya está disponible

Día de presentación en el Deportivo. Y no es la de un nuevo jugador sino la página web. El club ha actualizado uno de los vehículos más importantes en la comunicación con los aficionados ofreciendo una estructura ágil y contenidos más actualizados.

El club aprovechó el evento Dépor Dixital 2026 para presentar sus novedades digitales. El dominio sigue siendo el mismo RCDeportivo.es y en Google sigue apareciendo con el nombre Deportivo de La Coruña.



Dentro de las novedades destaca una estructura más ágil con tres zonas diferenciadas: noticias, área comercial y bloque institucional. La actualidad ocupa una zona muy destacada y también se recalcan contenidos visuales en Dépor TV.



El club aprovecha también para dar visibilidad a las acciones que se llevan a cabo en los días de partido en Riazor con la Foto de equipo, llegada jugadores, escort kids o el Tour por Abanca-Riazor.