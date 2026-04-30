Captura de la portada de la web del Dépor.

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La nueva página web del Deportivo ya está disponible

El club apuesta por una mejora en la estructura y contenidos más actualizados aunque se mantiene por ahora el nombre de La Coruña

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Día de presentación en el Deportivo. Y no es la de un nuevo jugador sino la página web. El club ha actualizado uno de los vehículos más importantes en la comunicación con los aficionados ofreciendo una estructura ágil y contenidos más actualizados.

Acción en la que el colegiado señala penalti de Quagliata

El club aprovechó el evento Dépor Dixital 2026 para presentar sus novedades digitales. El dominio sigue siendo el mismo RCDeportivo.es y en Google sigue apareciendo con el nombre Deportivo de La Coruña.

Dentro de las novedades destaca una estructura más ágil con tres zonas diferenciadas: noticias, área comercial y bloque institucional. La actualidad ocupa una zona muy destacada y también se recalcan contenidos visuales en Dépor TV.

El club aprovecha también para dar visibilidad a las acciones que se llevan a cabo en los días de partido en Riazor con la Foto de equipo, llegada jugadores, escort kids o el Tour por Abanca-Riazor.