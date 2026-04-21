Los seis rivales del Deportivo de aquí a final de temporada

El deportivismo disfruta este martes de la dulce resaca que dejó la victoria ante el Mirandés por tres goles a uno. El equipo coruñés es segundo y está en puestos de ascenso directo. Sin embargo la clasificación está tan igualada que los blanquiazules necesitan completar un gran tramo final de temporada para regresar a Primera División.

El camino no será sencillo pero el conjunto herculino está a seis partidos para llegar al final del campeonato y depende de sí mismo para conseguir el ascenso. Los de Hidalgo deben afrontar tres partidos en Riazor y otros tres fuera de casa. Burgos, Leganés, Cádiz, Andorra, Valladolid y Las Palmas serán los rivales del Dépor.

Tres en casa y tres fuera

Este sábado a las 18:30 horas el equipo blanquiazul visita El Plantío para medirse al Burgos. Los de Ramis son uno de los equipos más en forma del campeonato y aunque llegan tras perder ante el Castellón en Castalia, aunque en casa no pierden en liga desde el pasado 8 de diciembre cuando cayeron ante el Albacete por cero goles a uno.

Tras ese encuentro el Dépor recibirá al Leganés en Riazor el viernes 1 de mayo a las 18:30 horas. El equipo pepinero tiene siete puntos sobre el descenso y trata de amarrar la permanencia cuanto antes.

Después llegará la visita al campo del Cádiz. El equipo andaluz atraviesa una racha horrible de resultados y acumula seis derrotas consecutivas.

En la antepenúltima jornada será el Andorra el equipo que visite Riazor. El conjunto del principado vive un momento muy bueno con tres victorias consecutivas y la permanencia prácticamente asegurada.

La última salida de la temporada regular llegará el fin de semana del 22 de mayo. El Dépor visitará al Valladolid, un equipo diseñado para estar arriba a principio de temporada. Las cosas no han ido bien en Pucela y los vallisoletanos tienen solo cinco puntos de ventaja sobre el descenso.

El Dépor afrontará el último encuentro de la temporada regular en Riazor ante la UD Las Palmas. El conjunto canario pelea por el playoff aunque la irregularidad mostrada estos dos últimos meses le está impidiendo estar más arriba en la clasificación. Sin embargo los de Luis García no se han descolgado del todo y aunque están fuera de playoff se encuentran a cuatro puntos del Deportivo.

Seis partidos por delante y ocho equipos peleando por los dos puestos de ascenso directo y los cuatro de playoff.