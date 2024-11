Pablo Martínez habla de su suplencia en el Deportivo y tira de autocrítica

Pocas veces los futbolistas se abren y se muestran sinceros en una rueda de prensa. El mundo del fútbol tira cada vez más hacia unos tópicos que convierten las comparecencias de prensa en una correlación de frases hechas. Por eso, cuando alguno de ellos se sale del guion es de valorar.

Así ha sido el caso de Pablo Martínez este miércoles en Abegondo. El central volvió el fin de semana pasado a la titularidad y completó un gran encuentro.

Lejos de mostrarse molesto o enfadado con la condición de suplente que ostenta desde hace semanas, el francés reconoció que "el inicio de temporada en lo personal fue malo. Era normal que me sacaran del equipo porque no estaba rindiendo bien. Me tocó trabajar para intentar volver y mientras ayudar al equipo de otra forma. Creo que me vino bien pasar por el banquillo".

El central siguió reflexionando y aseguró que "al principio cuando te quitan te vienen mil cuestiones a la cabeza. Barcia lo hizo y lo está haciendo de puta madre, menos mal que vino la lesión", exclamó entre risas Pablo Martínez. "Espero que se recupere rápido porque tiene una calidad de locos y disfruto viéndolo", decía Pablo.

Barcia es una de las dudas de cara al partido del fin de semana en Cádiz. El central se perdió el choque ante el Sporting por lesión, igual que Yeremay, Jurado y Jaime. Los entrenamientos de estos días determinarán si alguno de ellos puede llegar a ese encuentro en tierras andaluzas. El que no estará es Bouldini que sufre una lesión en su aductor y permanecerá unos días de baja antes de reincorporarse al trabajo en grupo.