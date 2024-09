Idiakez: "A veces viene bien recordar que el Deportivo viene de cuatro años en Primera RFEF"

Imanol Idiakez compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido ante el Burgos este sábado a las 18:30 horas. El técnico repitió que está contento con el trabajo del equipo aunque reconoció que hay aspectos mejorables. Los coruñeses buscarán en Riazor la segunda victoria de la temporada.

Estado de Escudero

"Escudero sigue evolucionando bien pero todavía no hace contacto en los entrenamientos e iremos viendo. El resto de jugadores están disponibles para mañana".

Burgos, un rival complicado

"Un equipo bien hecho y con las ideas muy claras. Rocoso, difícil y te exige trabajar mucho el partido porque no van a regalar nada. Compiten muy bien y van fuertes a balón parado".

Falta de acierto

"Hemos analizado y a partir de ahí buscaremos las mejoras. Los datos me los tomo con cuidado pero los datos nos dicen que no estamos mal en las áreas. Nos está penalizando el acierto, como en el inicio de la temporada pasada. No queremos dejarnos llevar por ninguna ola pesimista porque el equipo hace muchas cosas bien y tenemos situaciones de gol y los goles cambian los partidos".

Adaptación de los nuevos

"Vueltas a las cosas le damos todos. El mercado condiciona mucho y llegan aquí sin pretemporada y sin conocimientos del equipo y necesitamos que tenga seguridad. Si sacas un delantero y no está adaptado no es tan grave como un defensa. Estoy muy contento con todos y los nuevos cada día están más integrados y tenemos muchas posibilidades".

Experiencia del año pasado

"El año pasado tuvimos calma. Todo sirve en la vida pero estamos en una temporada y categoría nueva. El año pasado había un objetivo claro y ahora hemos llegado a otro sitio con mucha más igualdad, más rachas y cada semana siete u ocho jugadores se la juegan el domingo, así que ponerse nerviosos no vale para nada. El trabajo cada semana es muy bueno y hay mucha ilusión".

Tercer límite salarial de la categoría

"Yo es que en matemáticas saqué un cinco y no manejo los límites y los topes. Creo que ya lo explicó el club en una rueda de prensa. Todos entendemos que hay equipos más fuertes que nosotros y el objetivo es ir sumando cada semana de tres. Si conseguimos los 50, pensaremos en otra cosa pero solo tenemos en la cabeza el partido ante el Burgos. Aún así venimos de cuatro años en Primera RFEF y de vez en cuando no viene mal recordarlo".

Insistir en ataque

"Debemos trabajar las cosas y debemos insistir. Estamos todo el día finalizando pero a veces llegas al domingo y el portero te hace tres paradas o el delantero no la mete. Por eso creemos que debemos insistir y no estoy preocupado porque en todos los partidos hemos tenido ocasiones de gol".

Adaptación de Patiño

"Me gustaría saber cuántos partidos ha visto la gente de Patiño. Ha cambiado de país, de situación. Tiene buenas cualidades y tenemos confianza en él pero no hay prisa y en esa posición estamos bien cubiertos".

El equipo comete pocas faltas

"La realidad es que hacemos pocas faltas. Jugamos a atacar y nos exponemos y es verdad que podríamos ser un poco más pillos en algunos momentos. Con todo lo que nos exponemos si cortáramos esos ataques rivales más arriba, sufriríamos menos. Cuando hablo de faltas no me refiero a un jugador concreto sino a que la gente de arriba pueda cortar el inicio de jugada de los rivales".

Nivel de la categoría

"Estamos en una categoría mejor con mejores rivales y el año pasado te hacían menos daño. La calidad del rival provoca que en tres pases se planten en tu área. Aquí si te equivocas lo pagas mucho más, pero creo que hay que poner en valor la valentía del equipo. Queremos ajustar y ser mejores pero sentimos el fútbol siendo valientes y mientras esté aquí, esa será mi intención".

Asumir las críticas

"Yo asumo la crítica porque soy el mayor crítico que hay conmigo mismo y el equipo. Yo siento apoyo de una afición que es maravillosa y en ese aspecto siento mucho cariño. Tenemos muchas ganas de darle alegrías a la gente".