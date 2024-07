Mario Soriano: "Jugaría toda mi vida en el Deportivo"

Ante la falta de fichajes y el inicio de los entrenamientos, el Deportivo optó por presentar de nuevo a Mario Soriano, la única novedad que presenta ahora mismo el Deportivo.

Acompañado por Fernando Soriano, ambos analizaron la actualidad del equipo. Fue el director deportivo el que tomó la palabra para expresar lo siguiente: "La vuelta de Mario que llega con la renovación por cuatro temporadas con el Dépor. Ha habido momentos con sus más y sus menos pero la confianza de Mario en el Dépor ha sido máxima y no ha querido escuchar ofertas de superior categoría. Sólo queremos que siga creciendo y sumando éxitos con el Dépor".

Mario se mostró feliz de estar de nuevo en el Dépor tras su gran año en las filas del Eibar en Segunda. "Estoy muy feliz con mi vuelta y estar aquí con mis compañeros. Tengo ganas de jugar en Riazor y que arranque la temporada porque estoy muy feliz".

El futbolista reconoció que llega para "trabajar día a día y dar todo por el equipo para ayudar. Es una categoría larga y dura con equipos que han subido que son históricos y ya de por sí es una categoría muy igualada".

Sobre su regreso al Dépor dejó claro que no tuvo dudas. "Siempre he dicho que estoy muy feliz aquí y es un gran club. Quería volver y estuvimos hablando para volver y esta renovación es muy buena para todas las partes y podamos crecer juntos. Espero que vaya bien y esté toda mi vida aquí" y analizó su salida la temporada pasada. "No me ha afectado lo que pasó el año pasado. También quería probarme en el fútbol profesional y se me presentó esa oportunidad. Estoy muy agradecido al Eibar porque tuvimos una gran temporada aunque no acabó bien en lo colectivo. Llego con experiencia en Segunda y creo que eso también es bueno para el club".

Ahora llega con experiencia en una categoría en la que nunca han jugado algunos de sus compañeros: "la segunda es una categoría en la que los detalles marcan la diferencia. Los equipos de abajo quitan puntos y está todo muy igualado. La actual plantilla da el nivel para la categoría. He seguido mucho al Dépor y fui dos veces a verlos cuando jugaban cerca de Donosti y veo nivel para dar competencia a todos los rivales. Yo no tengo que hablar de fichajes ni de lo que venga".

Idiakez tendrá que buscar soluciones para dar entrada a los jugadores de la parcela atacante. "La competencia será buena para todo el equipo y para que demos el máximo. Todos los de arriba son jugadores de gran nivel y siempre me he asociado bien con Yeremay y Lucas. Creo que el mister tendrá muchas dudas porque somos muy buenos, pero los buenos se entienden siempre. Yo soy el mismo jugador aunque seguramente nadie esperaba ese rendimiento que di en Segunda. Creo que soy inteligente y un futbolista que se mueve bien en la zona de tres cuartos y trabajador en el aspecto defensivo".

El futbolista llega con ganas de volver a sentir el aliento de Riazor y sus aficionados. "Me veo como el Mario que estaba aquí hace un año y con muchas ganas de Riazor. Tengo ganas de ver a la gente animar y ver cómo nos acompañan a todos los desplazamientos. Les animo porque será una temporada muy bonita y los vamos a necesitar. Estoy seguro de que les daremos una alegría".